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直播／和NewJeans Hyein到首爾看LV早秋秀　《魷魚遊戲》導演打造場景

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▲LV 2023早秋大秀在首爾潛水橋登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

每天聽韓團的歌、追韓劇欲罷不能嗎？南韓的影響力不容小覷，LOUIS VUITTON（路易威登）史上首次的早秋大秀，便選在首爾漢江的潛水橋（Jamsu Bridge）舉辦，品牌大使NewJeans忙內Hyein也會到場，台灣時間4月29號晚上7點一定要看直播，和Heyin同步欣賞2023早秋秀。

▲LV DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

▲NewJeans Hyein今年3月初赴巴黎時裝周欣賞LV 2023秋冬秀。（圖／品牌提供，以下同）

▲LV DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供）

▲LV 2023早秋大秀選在位於首爾、橫跨漢江的潛水橋舉辦。

旅行是LV的基因，繞著地球辦秀自然毫無懸念，例如將於5月24日舉行的2024早春秀，地點在義大利馬焦雷湖博羅梅歐群島的美麗島（Isola Bella），在那之前，先到首爾感受不同風情。2023早秋大秀預告找來品牌大使鄭好娟、南韓超模崔素拉（Sora Choi）一同拍攝，彷彿去背效果的格子背景，也像Damier格紋，搶先曝光的服裝，充滿女裝藝術總監 Nicolas Ghesquiere擅長的未來感，個性十足。

▲LV DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

▲LV DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

▲LV品牌大使鄭好娟搶先示範2023早秋新裝。（圖／翻攝Louis Vuitton IG）

▲LV DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

▲南韓超模崔素拉為LV 2023早秋系列拍攝形象照。（圖／翻攝Louis Vuitton IG）

這次的秀場佈景，由《魷魚遊戲》導演黃東赫操刀，屆時除了在網路上看得到，首爾的公共螢幕上也會直播，LV還發了100份邀請函給南韓當地的時尚科系學生，讓他們能近距離欣賞國際精品大秀，頗有向下扎根的心情。

想知道Hyein會穿什麼現身，記得鎖定報導，想和她一起看到LV首度舉辦的早春大秀，點開上方直播連結就可以。

▲LV DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

▲LV DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

▲DIOR 2023早秋系列洗鍊、優雅，且充滿印度風情。

NewJeans的另一名成員Haerin剛成為DIOR的全球珠寶、時裝與美妝品牌大使，雖然她沒出席3月底DIOR在印度孟買舉辦的2023早秋大秀，但相信之後的秀場會常見到她的身影。

將上市的DIOR 2023早秋系列，從印度得到靈感，攜手孟買 Chanakya 工坊與 Chanakya 工藝學校，讓傳統技藝與時尚結合，也可以說是印度工藝與法式圖騰的激盪，寶萊塢的鮮亮色彩用內斂簡約的服裝線條演繹，每件作品都優雅時髦又充滿印度風情。

▲LV DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

▲LV DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

▲DIOR將品牌特色與印度文化結合，顯得優雅從容。

形象照同樣在印度拍攝，服裝配件、模特兒的妝髮、畫面構圖，全都典雅而洗鍊，但仍能一眼看出屬於印度的樣貌。異國情調、傳統文化很常被運用，但要能毫不刻意地描繪、讓一切悠然自在，相當不容易，女裝創意總監 Maria Grazia Chiuri 的功力令人佩服。

▲LV DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供）

▲Lady D-Lite圖騰刺繡帆布中型提包150,000元。

▲LV DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供）
▲C’est DIOR小牛皮大型水桶包135,000元、Toujours籐格紋小牛皮中型提包 135,000元。
 

►怪物女團NewJeans全被精品包了　貓系女孩Haerin當Dior大使

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, 直播, 2023早秋, NewJeans, DIOR, Hyein, Haerin

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