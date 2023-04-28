營養師教「視覺減肥法」！6秘訣欺騙大腦，讓你避免吃太多

▲營養師教「視覺減肥法」，利用一些小秘訣幫你避免吃太多。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導

很多人減肥時其實都知道要少吃多動，但就是常難以控制食量、容易失控，一不小心吃太多，導致壓力很大，之後出現反彈暴食吃更多。知名營養師張家榕就分享能欺騙大腦的「視覺減肥法」，可以利用視覺影響潛意識、改變飲食習慣，以下6個秘訣就能幫你間接減少吃的份量，避免吃太多。

＃把零食放在看不到或拿不到的地方



可以把零食放到深處的櫃子，眼不見為淨，利用環境幫助自己遠離食物的誘惑、減少耗損意志力。

＃用餐前3～5分鐘先欣賞食物



開動前可以先好好享受食物的外觀，幫助自己更正念地吃食物，增加滿足感又能更專心地吃，畢竟邊看電視或分心做事，容易無意識地吃下更多。

＃選擇藍色或深色餐具



藍色或黑色能讓食慾變得比較冷靜，或讓食物看起來比較不可口，之前也有報導指出，戴上藍色墨鏡吃東西，也有食慾退化的效果。

＃先別急著收盤子



有調查發現，餐廳服務生如果隨時把餐盤收走，結帳金額就會多出27%！因為一直收走餐盤、桌上變得乾淨，會營造出好像沒有吃太多的感覺，就會讓人無意間多吃一點。所以吃完的餐盤先放桌上，間接提醒自己吃了多少食物，感覺到自己吃了滿滿的食物、讓心裡較為滿足，減少再繼續進食的狀況。

＃用小碗或小盤裝食物



餐盤大小會影響食量。用大盤子裝食物，會讓食物份量看起來比較少，導致不小心吃下更多，改用適合的餐具或小碗裝食物，看起來有種吃很多的感覺，減少裝太多或失控的機會。

＃到處放水或隨身攜帶水



包包帶一小瓶水，或是在車上、辦公桌放杯水，用隨時都能看到水，來提醒自己補充水分、多喝水促進代謝。

另外，張家榕補充音樂也會影響到飲食，像是快節奏的音樂，會讓人加快進食的速度、吃得比較快；而放輕柔緩慢的音樂，就會讓人放慢吃的速度，待得比較久。

最後張家榕也提醒，光靠意志力是無法長久瘦身的，可以運用小方法或幫自己打造適合的環境，來幫助自己打造好習慣，才能更有精力來選對食物。

