fb ig video ETtoday search mobile

營養師教「視覺減肥法」！6秘訣欺騙大腦，讓你避免吃太多

>

▲▼營養師教「視覺減肥法」 。（圖／達志示意圖）

▲營養師教「視覺減肥法」，利用一些小秘訣幫你避免吃太多。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

很多人減肥時其實都知道要少吃多動，但就是常難以控制食量、容易失控，一不小心吃太多，導致壓力很大，之後出現反彈暴食吃更多。知名營養師張家榕就分享能欺騙大腦的「視覺減肥法」，可以利用視覺影響潛意識、改變飲食習慣，以下6個秘訣就能幫你間接減少吃的份量，避免吃太多。

＃把零食放在看不到或拿不到的地方

可以把零食放到深處的櫃子，眼不見為淨，利用環境幫助自己遠離食物的誘惑、減少耗損意志力。

▲▼營養師教「視覺減肥法」 。（圖／達志示意圖）

＃用餐前3～5分鐘先欣賞食物

開動前可以先好好享受食物的外觀，幫助自己更正念地吃食物，增加滿足感又能更專心地吃，畢竟邊看電視或分心做事，容易無意識地吃下更多。

＃選擇藍色或深色餐具

藍色或黑色能讓食慾變得比較冷靜，或讓食物看起來比較不可口，之前也有報導指出，戴上藍色墨鏡吃東西，也有食慾退化的效果。

＃先別急著收盤子

有調查發現，餐廳服務生如果隨時把餐盤收走，結帳金額就會多出27%！因為一直收走餐盤、桌上變得乾淨，會營造出好像沒有吃太多的感覺，就會讓人無意間多吃一點。所以吃完的餐盤先放桌上，間接提醒自己吃了多少食物，感覺到自己吃了滿滿的食物、讓心裡較為滿足，減少再繼續進食的狀況。

▲▼營養師教「視覺減肥法」 。（圖／達志示意圖）

＃用小碗或小盤裝食物

餐盤大小會影響食量。用大盤子裝食物，會讓食物份量看起來比較少，導致不小心吃下更多，改用適合的餐具或小碗裝食物，看起來有種吃很多的感覺，減少裝太多或失控的機會。

＃到處放水或隨身攜帶水

包包帶一小瓶水，或是在車上、辦公桌放杯水，用隨時都能看到水，來提醒自己補充水分、多喝水促進代謝。

▲▼營養師教「視覺減肥法」 。（圖／翻圖IG）

另外，張家榕補充音樂也會影響到飲食，像是快節奏的音樂，會讓人加快進食的速度、吃得比較快；而放輕柔緩慢的音樂，就會讓人放慢吃的速度，待得比較久。

最後張家榕也提醒，光靠意志力是無法長久瘦身的，可以運用小方法或幫自己打造適合的環境，來幫助自己打造好習慣，才能更有精力來選對食物。
 

►難怪越減越肥！營養師曝4大「隱形地雷」：玉米不是蔬菜

►男女都有更年期，40歲後要注意！營養師教6大飲食秘訣，改善不適

►專家曝「加速老化」5大行為，讓你保養都白做！　愛吃甜食要小心

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 視覺減肥法, 秘訣, 撇步, 控制食量, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

難怪越減越肥！營養師曝4大「隱形地雷」：玉米不是蔬菜

難怪越減越肥！營養師曝4大「隱形地雷」：玉米不是蔬菜

你在異性眼裡可愛嗎？選擇這答案萌度90%，沒心機又傻氣激起對方保護慾

你在異性眼裡可愛嗎？選擇這答案萌度90%，沒心機又傻氣激起對方保護慾

網讚好準！第一眼看到獅子還是樹？秒測你的「真實性格」

網讚好準！第一眼看到獅子還是樹？秒測你的「真實性格」

星巴克明起「連2天買一送一」！　85℃ 5／2大杯咖啡買二送一 最不懂珍惜現任三大星座！TOP 1根本不該戀愛，一旦交往就會想愛上別人 粉底怎麼上不暗沉？化妝師妝前＆定妝技巧必學　紫色蜜粉更透亮 星巴克今11點起「買一送一喝兩天」！　85℃開工日大杯咖啡買二送一 最難追星座Top 3 ！　第一名傲嬌到極點，裝高高在上讓人卻步 看似花心其實感情超專一星座Top 3 ！冠軍心思細膩，優點只有戀人知道 好準！挑一株「你最喜歡的植物」，秒測你的氣場是強還是弱

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面