脫罩容貌焦慮了？連Rose都愛用的養膚精華　助攻速效高顏值上線

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

全面解封脫罩，妳是否陷入容貌焦慮的狀態呢？太久沒保養甚至已經忘記該怎麼好好呵護肌膚？以下就盤點多個養膚型單品，從內而外增強抵禦力，就像是專為肌膚設計的補湯，調理出完美好膚質。

＃雪花秀 潤燥養膚精華，90ml、受價3880元

以韓國傳統醫學典籍《東醫寶鑑》為根本，結合最先進科研，雪花秀推出前導型保養「潤燥養膚精華」，年度熱銷億元的明星商品，2023年5月再度升級誕生第六代，在恆溫、 恆濕、密封狀態下歷經500小時天然熟成的頂級4年生人蔘，萃取出最極致高效的人蔘皂甘，5種珍稀植萃：地黃、百合、蓮花、芍藥、玉竹，幫助肌膚調理出年輕、強韌狀態，連BLACKPINK成員Rose都難敵其魅力，當然要擁有。

＃資生堂 紅色活酵超導奇蹟露，145ml、售價3100元

當肌膚太久沒有補充營養的時候，清爽好吸收的單品絕對是首選，從北海道特A級純淨米種經過24小時日本清酒工藝發酵，再提煉出活酵克菲爾萃取物，低溫高速離心製成，讓每一滴奇蹟露都含有超過100萬克菲爾乳酸菌的活酵精萃，搭配經典4MSK、日本四國香柚精萃成分，層層修護肌膚，達到全面均勻透白。

＃RMK 柔滑調理精華液，30ml、售價2400元

RMK不僅在彩妝領域很強勁，保養系列也承襲日系優雅的氛圍，這次推出全新精華液，裡面擁有甘草萃取、菸鹼醯胺，針對平衡出油特別有效，搭配西洋梨果汁發酵液、鼠尾草精華、黃柏精華等，宛如一杯肌膚全方位調理蔬果汁，水感凝露質地一抹化開變水感，迅速為肌膚補充營養。

＃EVE LOM 全能逆時活顏精露，30ml、售價3950元

憑藉一瓶卸妝膏風靡全球的英國品牌EVE LOM，向來秉持「Less is More」精髓，不隨波逐流跟風推出一大堆系列，精準巧妙地針對膚況提供所需呵護；2023年終於迎來旗下第一支美容油，10種珍稀植萃油脂搭配神經醯胺、維他命C，最親膚的質地可以創造恰到好處的輕盈潤澤，維持油水平衡的健康狀態，一滴全面補充抗氧化能量。

＃綠藤生機 活萃三日修護精華，30ml、售價1380元

熟客回購率超高的明星商品活萃修護精華露，在2023年進行第四次升級，同樣以「減法」為核心主軸，排除2900種非必要成份，運用生長在法國布列塔尼純淨海域的「水光藍藻」，搭配只生長三天、活性最巔峰的青花椰苗萃取，能為肌膚達到長效保濕，提供最純粹的營養補充，重現健康活力膚況。