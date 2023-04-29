邵雨薇肌膚好到「熬夜趕戲吳慷仁也沒發現」　靠1招對抗腰間肉

▲邵雨薇出席代言品牌活動，分享自己的美肌保養秘訣。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝邵雨薇IG

保養品牌寶拉珍選推出重量級抗老新品並於人氣咖啡店打造期間限定快閃店「美肌特調BAR」，現場也請到全新代言人女星邵雨薇分享自己的美肌秘訣，她也透露靠著最近愛用的秘密武器，讓肌膚好到另一半吳慷仁沒發現自己熬夜趕拍戲，讓她無奈之餘，一方面又很得意自己的肌膚好狀態。

當天身穿一襲純白收腰連身裙、猶如仙女降臨活動現場的邵雨薇，細緻無瑕又透亮的肌膚好狀態，讓人看不出她近日都在熬夜拍戲，肌膚毫無疲態到甚至連男友吳慷仁和合作的化妝師都沒有發現。除了平時就很注重保養細節，她笑說還靠了最近愛用的新品「高效胜肽膠原緊緻精萃」，搶先體驗緊緻精萃的她透露自己的使用秘訣：「我會搭配A醇一起使用，同時修護全臉細紋、雙層抗老，緊緻和撫紋效果都更有感。」

而今年才成為全新代言人的她也透露，其實自己早在代言之前就是寶拉珍選的資深粉絲，從2%水楊酸系列精華液、身體乳到A醇精華都是她的愛用品，她大讚A醇真的很好用，但要注意自己的皮膚狀況和濃度的挑選，「建議新手，像是我自己入門的時候是買0.1%的來試試，用了之後覺得皮膚狀況穩定很多，也變得很光滑」，等肌膚耐受度變高再用高一點的濃度，像是她現在已經用到0.3%，也用到第三瓶了。

而在保養上，她認為最重要的一環就是要找到自己適合的保養產品，「不管天氣的變化或是年齡的不同，保養的方式都會不太一樣，皮膚狀態改變的時候，要配合自己的皮膚去尋找適合的保養品。」

而除了使用合適的保養品，她分享護理頭皮對肌膚保養也很重要！「大家保養肌膚可能都只著重在臉，可是頭皮也要好好照顧，因為它們是連在一起的，頭皮老了，下面的臉也會跟著鬆下來。」因此她每天都會用形狀類似小章魚的按摩工具幫助頭皮放鬆，這樣做了一段時間後，她發現肌膚變亮，輪廓也變得更緊緻一些。

連運動也是她的保養秘訣之一，她笑說「運動算是滿了我滿多的時間」，她有空的時候，兩三天就會去一次健身房，而且自從養成運動習慣後，有時候偷懶沒去運動，身體就會告訴你「它不太舒服」，所以就算拍戲時，她也會盡量找時間去運動。但她也提醒，如果沒有睡飽的時候就不要勉強去運動，容易會生病，「運動還是不能太過勉強，要在可以負荷的範圍裡讓自己加油就好。」

大家公認身材纖細的她透露，其實自己也有局部胖的困擾，像是容易堆積的腰間肉，因此以前因為覺得有氧運動很累而一直很排斥的她，現在開始逼自己做完重訓後要做有氧運動，鍛鍊肌肉之餘也幫助消脂肪。

為歡慶新品上市，寶拉珍選於人氣咖啡店「CAFE!N台北民權旗艦店」打造快閃店「寶拉美肌特調BAR」，現場不僅佈置成適合拍照的超可愛果汁吧，每個關卡也都有小禮物，完成所有關卡還能領取價值千元的保養好禮，限時至4/29當日19:00。

除了寶拉珍選，被譽為「日本膠原蛋白保養專家」的資生堂ELIXIR怡麗絲爾近日也以閃耀細緻光澤的膠原蛋白造型意象為靈感，打造出好拍好玩又好拿的快閃店。

現場不僅有超強新品「膠原彈潤精華水」、「膠原彈潤精華乳」可體驗，完成活動還能參加「膠原水彩球機」，有機會將價值破千元的正貨新品免費帶回家。5/6～5/7將於板橋大遠百登場，5/12～5/14則巡迴至台中新光三越。

