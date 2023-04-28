藏家必收芭蕾舞胸針紅了80年　世界舞蹈日應景　

▲梵克雅寶Bouton d’or戒指及黃K金鑲嵌綠松石、青金石、鑽石芭蕾舞伶胸針。（圖／梵克雅寶提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

4月29日為世界舞蹈日（International Dance Day），每一年國際舞蹈委員會及國際戲劇學院，都會欽點一位代表性舞者為世界舞蹈日帶來創作慶祝特別的日子，推動舞蹈藝術不遺餘力的法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），則持續推出芭蕾舞者造型胸針、舞蹈主題腕錶，由於姿態生動、做工精緻，且數量稀少，吸引藏家爭相收藏。

▲皮埃爾雅寶、芭蕾舞者蘇珊法雷爾及編舞大師喬治巴蘭欽約1976年共同合作。





▲梵克雅寶約1945年製的Raymonda粉盒，點綴姿態曼妙的芭蕾舞者。

梵克雅寶與舞蹈的連結可追溯自1920年代，家族傳人熱愛欣賞芭蕾舞，1940年代首次推出芭蕾舞伶胸針，玫瑰式切割鑽石臉龐、寶石舞衣與靈動舞姿的設計旋即引領風潮，連在粉盒都能見其曼妙舞姿。以當代作品Bouton d’or芭蕾舞伶胸針為例，踮著腳尖的舞者穿著品牌招牌的「paillette」亮片圖騰舞裙，由黃K金、綠松石和青金石亮片層層遞進，創造如浮雕般的效果，相當精巧。

▲梵克雅寶Albertine芭蕾舞伶胸針，白K金結合玫瑰金並鑲嵌紅寶石與鑽石。



▲梵克雅寶首次立體寶石嵌飾面盤的Lady Danse（左）及Lady Danse Duo腕錶。

舞蹈主題也啟發腕錶創作，推出結合珠寶鑲嵌、琺瑯彩繪等工藝的Lady Danse及Lady Danse Duo腕錶，於面盤呈現舞者迷人身影，特別是Lady Danse Duo腕錶將時空背景切換至高廈林立的紐約，捕捉男女舞者群舞的身影，尤其是前景踏在立體青金石階梯上的雙人舞步，十足動感。

▲擔任國際鳥盟組織名譽主席憲仁親王妃久子（左）與蕭邦Karl-Friedrich Scheufele一同出席L.U.C XP BirdLife腕錶活動。（圖／蕭邦提供，以下同）





▲蕭邦運用琺瑯工藝於L.U.C XP BirdLife腕錶呈現北朱雀圖案。

精品跨界

蕭邦（Chopard）近日與國際鳥盟（BirdLife International）合作，發表獨一無二的L.U.C XP BirdLife腕錶，起源是紀念BirdLife成立100周年，腕錶的銷售收益，將捐贈給日本憲仁親王妃久子擔任國際鳥盟組織名譽主席15周年而成立的國際鳥盟日本科學基金會。蕭邦以符合倫理道德18K白金打造L.U.C XP BirdLife腕錶，並於面盤琺瑯彩繪出栩栩如生的北朱雀，透明錶背則顯露L.U.C 96.17-L自製機芯，正反面都展現品牌湛工藝。