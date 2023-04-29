油脂、粉刺好惱人！5款「去角質單品」，讓肌膚清爽深呼吸

記者曾怡嘉／綜合報導

炎熱天氣、作息不正常、壓力、卸妝洗臉不乾淨…等，都容易造成肌膚多餘油脂、粉刺角質累積堵塞毛孔，導致毛孔粗大、肌膚摸起來還有粗糙顆粒感，好惱人！盤點去角質保養，幫你打造透亮美肌。

角質健康與否和肌膚狀態密不可分，良好膚況的角質層會從肌底不斷生成新生角質，並將老廢角質向上推擠至肌膚表面並自然脫落，形成角質更新的循環機制。但面臨年齡增長、壓力、紫外線、口罩摩擦肌膚或換季溫差大等影響，都有可能造成老廢角質過度堆積，進而讓肌膚出現暗沉無光澤、粗糙不平整、乾燥脫屑、痘痘粉刺，即使連擦保養品也無法充分吸收的撞牆期。

▲Melano CC 維他命C酵素深層清潔洗面乳，130g，299元。

添加酵素、白泥、維他命C三重調理成分，幫助解決毛孔、粉刺、粗糙、暗沉等肌膚問題，洗完臉毛孔就像重新呼吸般清爽乾淨。

▲德卡 精微亮顏素，74g，2,500元。

搭載天然米糠精華，為肌膚注入保濕能量、改善乾燥脫屑；協同水楊酸、亮顏植物複合精華共同作用，幫助溫和洗淨老廢角質。

▲Sukin 超亮顏臉部角質調理凝露，125ml，410元。

添加百香果顆粒，可撫平肌膚，滑嫩更有感，透過澳洲鳳梨萃取物與百香果籽，代謝臉部堆積的老廢角質。

▲ORBIS 煥亮拋光潔面凝凍，120g，600元。

不只是洗臉，同時也在拋光肌膚。採用去除已有暗沉、防止暗沉再累積、肌膚潤澤導向健康膚況的成分，打造天生好感透亮美肌。

▲FANCL 優格活氧面膜，6支（1盒），1,450元。

由獨特浸泡式軟化方式，協同優格精華、西洋梨果汁發酵精華、水潤鮮膠原蛋白等配方， 促進角質更新代謝並賦予水潤保濕。