快學食物刪去法！營養師：偏頭痛「6種食物」要避免

記者曾怡嘉／綜合報導

你會偏頭痛嗎？營養師程涵宇就在臉書分享，據數據統計，台灣每十人就會有一個人有偏頭痛的問題，其中又以20至50歲的女性居多，其中誘發原因很多，包括壓力、飲食、睡眠都有影響，其中更有研究發現，開始不吃「某些食物」竟可以減緩頭痛症狀，一起來了解！

不少人都為偏頭痛所苦，嚴重甚至影響工作生活，這時除了尋求醫師詳細檢查病因或吃止痛藥以外，必須了解像是壓力、月經、服用避孕藥、失眠、抽菸、聞到有機溶劑等，都有可能誘發頭痛的原因。

營養師程涵宇分享，有研究發現，開始不吃某些食物以後，可以減緩頭痛症狀，而這些食物分別為熟成乳酪、酒、阿斯巴甜、巧克力、咖啡因、加工肉類，營養師表示，因每個人體質不同，建議用食物刪去法來測試較為準確。

▲（圖／翻攝自FB/程涵宇營養師）

擊退偏頭痛食物刪去法（執行時間約5-6周）

步驟1：

用2-3週的時間，不吃那些可能害你頭痛的食物，若刪除了這些食物後頭不痛了，就代表罪魁禍首在這些食物當中。

步驟2：

把被冤枉的食物可以慢慢吃回來。記住每次用2~3天的時間吃回來一種食物。如發現重新吃回來的食物不會造成頭痛，那麼這個食物就是安全的。相反的，引發症狀的食物就可能需要無限期地從你的飲食中剔除掉。