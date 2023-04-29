fb ig video ETtoday search mobile

百想視后宋慧喬韓牌深V薄紗驚艷　秀智「人間黑天鵝」輕鬆突圍

>

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓影壇盛事第59屆百想藝術大賞﻿於昨（28日）登場，女星宋慧喬不負眾望以《黑暗榮耀》奪得視后寶座，當天她以一身裸白色深V薄紗禮服溫婉現身，狀態清新可人搶走視線。而IU李知恩、典禮主持人秀智的禮服造型也可圈可點，選擇簡約黑白色系延續高雅氣質。

▲百想 。（圖／CFP）

▲宋慧喬穿著南韓在地設計師品牌avouavou特別操刀訂製的雪紡裙 。（圖／CFP）

宋慧喬這次百想戰袍並未選擇她代言的FENDI，而是以南韓在地設計師品牌avouavou特別操刀訂製雪紡裙，裸膚色系襯得肌膚白皙透亮，荷葉邊以及收腰剪裁遊走曲線，看似溫婉不具氣勢，卻在宋慧喬長髮披肩、裸色淡妝的搭配狀態下完美至極。

▲百想 。（圖／CFP）

▲IU演繹洛杉磯設計師品牌Katherine Tash白色禮服 。（圖／CFP）

IU拿下Tiktok人氣獎，穿著來自洛杉磯設計師品牌Katherine Tash白色禮服，大面積的平口、垂墜肩帶元素，輕鬆帶出優雅流暢的肩頸曲線，加上特殊抓皺紋理填補腰間製造亮點。

▲百想 。（圖／CFP）

▲秀智黑天鵝般華麗造型讓人眼前一亮。（圖／CFP）

當晚少數選擇黑色禮服，主持人秀智宛如黑天鵝般華麗登場，造型頗受好評，西班牙的雙人設計師品牌Marco & Maria打破婚紗禮服既定印象，繁複的片狀薄紗交織拼接賦予生命力，徹底彰顯從叢林而出的野性美，搭配上她齊瀏海公主切造型格外完美。


★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

百想, 宋慧喬, IU, 秀智

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

最不懂珍惜現任三大星座！TOP 1根本不該戀愛，一旦交往就會想愛上別人

最不懂珍惜現任三大星座！TOP 1根本不該戀愛，一旦交往就會想愛上別人

你在異性眼裡可愛嗎？選擇這答案萌度90%，沒心機又傻氣激起對方保護慾

你在異性眼裡可愛嗎？選擇這答案萌度90%，沒心機又傻氣激起對方保護慾

網讚好準！第一眼看到獅子還是樹？秒測你的「真實性格」

網讚好準！第一眼看到獅子還是樹？秒測你的「真實性格」

星巴克明起「連2天買一送一」！　85℃ 5／2大杯咖啡買二送一 粉底怎麼上不暗沉？化妝師妝前＆定妝技巧必學　紫色蜜粉更透亮 難怪越減越肥！營養師曝4大「隱形地雷」：玉米不是蔬菜 哪一朵花最吸引你？日本「鬱金香心測」神準分析心中理想愛情 你內心最缺乏的是什麼？一張圖分析你的隱藏世界 邵雨薇肌膚好到「熬夜趕戲吳慷仁也沒發現」　靠1招對抗腰間肉 油脂、粉刺好惱人！5款「去角質單品」，讓肌膚清爽深呼吸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面