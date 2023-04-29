百想視后宋慧喬韓牌深V薄紗驚艷　秀智「人間黑天鵝」輕鬆突圍

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓影壇盛事第59屆百想藝術大賞﻿於昨（28日）登場，女星宋慧喬不負眾望以《黑暗榮耀》奪得視后寶座，當天她以一身裸白色深V薄紗禮服溫婉現身，狀態清新可人搶走視線。而IU李知恩、典禮主持人秀智的禮服造型也可圈可點，選擇簡約黑白色系延續高雅氣質。

▲宋慧喬穿著南韓在地設計師品牌avouavou特別操刀訂製的雪紡裙 。（圖／CFP）

宋慧喬這次百想戰袍並未選擇她代言的FENDI，而是以南韓在地設計師品牌avouavou特別操刀訂製雪紡裙，裸膚色系襯得肌膚白皙透亮，荷葉邊以及收腰剪裁遊走曲線，看似溫婉不具氣勢，卻在宋慧喬長髮披肩、裸色淡妝的搭配狀態下完美至極。





▲IU演繹洛杉磯設計師品牌Katherine Tash白色禮服 。（圖／CFP）

IU拿下Tiktok人氣獎，穿著來自洛杉磯設計師品牌Katherine Tash白色禮服，大面積的平口、垂墜肩帶元素，輕鬆帶出優雅流暢的肩頸曲線，加上特殊抓皺紋理填補腰間製造亮點。





▲秀智黑天鵝般華麗造型讓人眼前一亮。（圖／CFP）

當晚少數選擇黑色禮服，主持人秀智宛如黑天鵝般華麗登場，造型頗受好評，西班牙的雙人設計師品牌Marco & Maria打破婚紗禮服既定印象，繁複的片狀薄紗交織拼接賦予生命力，徹底彰顯從叢林而出的野性美，搭配上她齊瀏海公主切造型格外完美。



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