湯唯換上「透視星空裙」比百想戰袍還仙！　女團級美貌撞臉Jisoo

記者鮑璿安／台北報導

湯唯以《分手的決心》時隔12年再度奪下南韓百想藝術大賞電影類影后，頒獎典禮上她身穿 Loewe拼接禮服，前衛態度彰顯她個人特色。沒想到另一套禮服更仙，湯唯換上Alexander McQueen透視裙，氣質打扮更被許多網友認為，非常神似Blackpink 成員Jisoo。





▲湯唯在59屆百想紅毯上以Loewe 2020秋冬禮服登場 。（圖／CFP）

湯唯在59屆百想紅毯上以Loewe 2020秋冬禮服登場，有別於女星大多數選擇的黑白色系，這套拼接禮服融入黑、閃片墨綠色，巧妙帶出低腰立體剪裁，裙襬呈現方式非常前衛新穎，對身材比例也是一大挑戰。視線回到肩頸部位，微微立領的深V設計則找回了正式感，也讓湯唯步上紅毯時更有氣勢。

▲湯唯穿著Alexander McQueen 2023早春系列黑色禮服 。

當天湯唯還獻上了截然不同的禮服造型，來自Alexander McQueen 2023早春系列黑色禮服，在透視薄紗中妝點亮片，猶如點點星河，不多不少巧妙透出肌膚，讓整體多了仙氣。而Jisoo出道以來就有「韓版湯唯」封號，這次湯唯在南韓的仙氣造型，再次引發大批網友聯想，印證了兩人外型相似之說。

▲Jisoo。