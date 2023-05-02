fb ig video ETtoday search mobile

說・流行／Bottega Veneta終於打開工坊大門　獻上「不敗編織包」幕後工藝

>

記者鮑璿安／台北報導

要讓精品打開自家大門展示幕後工藝，代表品牌有足夠自信且深信這一價值能永久傳承，Bottega Veneta過去不曾公開過的蒙特貝羅維琴蒂諾工坊，在這裡誕生了一體成型的Kalimero編織水桶包、擁有鮮明黃銅提把的Sardine（沙丁魚）包款，以手工溫度的Intrecciato 編織工藝造就多顆經典單品。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta 蒙特貝羅維琴蒂諾工坊 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲「Intrecciato」編織工藝的製程 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta 於日前發表《流動中的極致工藝 CraftinMotion》影片，約1分鐘的時間跟著導演 Massimiliano Bomba 的鏡頭來到蒙特貝羅維琴蒂諾工坊，史無前例的引領觀眾一窺品牌的工坊及其標誌性的工藝，也就是「Intrecciato」編織的製程。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲（依序）肩背水桶包Kalimero以及竹籃包Cabat 。（圖／品牌提供）

影片開頭，伴隨最為資深的工匠之一 Ruggero Negretto 解說下，陸續展示了竹籃包Cabat、肩背水桶包Kalimero、黃銅提把Sardine（沙丁魚）包款的製作過程，這幾款迅速擄獲時髦人士的單品，無論要塑造出何種輪廓，都必須經由細膩的手工剪裁、針線、編織而成。而且撇除爆款與否這件事，品牌最想強調的是，「真正的奢華需要時間，我們計算著天數，而非小時」。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲Kendall Jenner 拎上黃銅提把Sardine（沙丁魚）包款。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲孫芸芸示範Cabat 系列包款 。（圖／品牌提供）

編織Intrecciato最初誕生於60年代時，當時的裁縫機無法操作過於厚實的皮革材料，因此工匠將柔軟的羊皮裁切交錯編織而成，特色是耐用且耐看。為何這一工藝對品牌而言是真正的奢華？MatthieuBlazy為此下過註解，提到：「工藝不是潮流，也不是必須進化的，它是永恆的技藝。手工製作的溫度使得 Bottega Veneta 的設計獨一無二。」

自MatthieuBlazy擔任品牌創意總監以來，將深厚的工藝帶領到創新和感性的方位，陸續帶來最新系列的針織皮革鞋、印刷皮革牛仔褲和他首場時裝秀無接縫的 Kalimero 包款，算是把編織玩得神乎其技，甚至還把皮革藏入白色背心與牛仔褲這類日常搭配中，讓人驚喜連連，沒有過度設計，回歸極致奢華的本質。

►說・流行／Y2K女孩必知華裔設計師Sandy Liang　打造最優雅可愛的瑪莉珍鞋

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

說流行, BottegaVeneta, 精品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

個性互補、注定在一起的三大星座！TOP 1簡直天造地設的最佳情侶

個性互補、注定在一起的三大星座！TOP 1簡直天造地設的最佳情侶

CITIZEN陪伴女性綻放自我　花漾女兒周曉涵母親節錶獻祝福

CITIZEN陪伴女性綻放自我　花漾女兒周曉涵母親節錶獻祝福

專家揪「3大洗頭壞習慣」難怪容易出油又掉髮！超多女生都犯過

專家揪「3大洗頭壞習慣」難怪容易出油又掉髮！超多女生都犯過

你會不會單身很久呢？超強心測抓到單身關鍵因素 MET Gala／Jennie穿香奈兒古董裙初登場　宋慧喬公主切髮型氣勢全開 穿上「白色樂福鞋」集優雅於一身　CHANEL隨性又溫柔、Tod’s魅力滿點 Met Gala／妮可基嫚穿19年前粉紅羽毛禮服像仙女　安海瑟薇別針裙好危險 你內心最缺乏的是什麼？一張圖分析你的隱藏世界 痛風年輕化！營養師曝「3種易痛風食物」要少吃　第3很多人不知 始終無法脫單？超強心理測驗找出你桃花不好的原因

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面