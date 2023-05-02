說・流行／Bottega Veneta終於打開工坊大門　獻上「不敗編織包」幕後工藝

記者鮑璿安／台北報導

要讓精品打開自家大門展示幕後工藝，代表品牌有足夠自信且深信這一價值能永久傳承，Bottega Veneta過去不曾公開過的蒙特貝羅維琴蒂諾工坊，在這裡誕生了一體成型的Kalimero編織水桶包、擁有鮮明黃銅提把的Sardine（沙丁魚）包款，以手工溫度的Intrecciato 編織工藝造就多顆經典單品。

▲Bottega Veneta 蒙特貝羅維琴蒂諾工坊 。（圖／品牌提供）





▲「Intrecciato」編織工藝的製程 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta 於日前發表《流動中的極致工藝 CraftinMotion》影片，約1分鐘的時間跟著導演 Massimiliano Bomba 的鏡頭來到蒙特貝羅維琴蒂諾工坊，史無前例的引領觀眾一窺品牌的工坊及其標誌性的工藝，也就是「Intrecciato」編織的製程。

▲（依序）肩背水桶包Kalimero以及竹籃包Cabat 。（圖／品牌提供）

影片開頭，伴隨最為資深的工匠之一 Ruggero Negretto 解說下，陸續展示了竹籃包Cabat、肩背水桶包Kalimero、黃銅提把Sardine（沙丁魚）包款的製作過程，這幾款迅速擄獲時髦人士的單品，無論要塑造出何種輪廓，都必須經由細膩的手工剪裁、針線、編織而成。而且撇除爆款與否這件事，品牌最想強調的是，「真正的奢華需要時間，我們計算著天數，而非小時」。





▲Kendall Jenner 拎上黃銅提把Sardine（沙丁魚）包款。（圖／品牌提供）

▲孫芸芸示範Cabat 系列包款 。（圖／品牌提供）



編織Intrecciato最初誕生於60年代時，當時的裁縫機無法操作過於厚實的皮革材料，因此工匠將柔軟的羊皮裁切交錯編織而成，特色是耐用且耐看。為何這一工藝對品牌而言是真正的奢華？MatthieuBlazy為此下過註解，提到：「工藝不是潮流，也不是必須進化的，它是永恆的技藝。手工製作的溫度使得 Bottega Veneta 的設計獨一無二。」

自MatthieuBlazy擔任品牌創意總監以來，將深厚的工藝帶領到創新和感性的方位，陸續帶來最新系列的針織皮革鞋、印刷皮革牛仔褲和他首場時裝秀無接縫的 Kalimero 包款，算是把編織玩得神乎其技，甚至還把皮革藏入白色背心與牛仔褲這類日常搭配中，讓人驚喜連連，沒有過度設計，回歸極致奢華的本質。