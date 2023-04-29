Tom Ford揮別同名品牌「新任接班人」曝光！　共事25年被譽為完美人選

▲知名設計師Tom Ford 。（圖／AP）

記者鮑璿安 ／台北報導

去年（2022）11月雅詩蘭黛集團以 28 億美元（約869億元台幣）價格正式收購 TOM FORD，直至日前設計師Tom Ford本人無預警公開2023秋冬系列「最後系列」，才讓這場告別有了實感。下一任接棒者身分也揭曉，品牌最新宣布Peter Hawkings 已被任命為 TOM FORD 新任創意總監，兩人共事長達25年，Tom Ford也讚他是最完美的人選。

▲Peter 將接替 Tom Ford 作為時裝創意總監的職責。

Peter Hawkings與Tom Ford默契極佳，25年前Tom Ford掌舵Gucci時代他就在旁擔任男裝設計助理，品牌透過聲明表示，「Peter 將接替 Tom Ford 作為時裝創意總監的職責，包括女裝、男裝和配飾類別，擔任時裝部門和時裝秀的首席設計師。」連Tom Ford本人都誇獎Peter是完美的創意總監人選，「他是一位非常有才華的領導者，擁有豐富的行業經驗，他的任命讓我充滿信心，我將繼續致力於創造具有最高設計水平和質量的時尚產品。」





▲Tom Ford 2023秋冬系列。（圖／Tom Ford IG）

在此之前，Tom Ford最後交出的2023秋冬系列中，他精選13年來品牌的經典造型，強烈的暗黑色系設計語言狂放，包裹復古天鵝絨、流蘇、蟒蛇紋，渲染濃厚的女性風采，在Karlie Kloss、Karen Elson等模特兒演繹下，也代表品牌不得不翻開全新篇章。雅詩蘭黛集團同時任命 Guillaume Jesel為TOM FORD的總裁兼首席執行官，而收購品牌時裝線的Zegna集團將於7月初才會公開新任首席執行官名單。