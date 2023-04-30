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星巴克「買一送一」終於有星冰樂！超簡單2步驟、連續15天喝好喝滿

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記者李薇／台北報導　圖／starbuckstw IG、camacafe_tw IG

星巴克優惠不斷，想喝咖啡當然要搶便宜！從28日起至5月14日止，連續17天祭出「買一送ㄧ」活動，只要用20點OPEN POINT兌換特大杯星巴克好友分享券，以星巴克隨行卡、星巴克APP支付、icash Pay、icash2.0、OPEN錢包、OPEN POINT點數全額支付，就能免費多喝一杯，連星冰樂都有加入優惠。

▲星巴克,咖啡,IG,CAMA,CAMA CAFE,。（圖／starbuckstw IG、camacafe_tw IG）

從今天開始連續15天的買一送一，除了要用點數兌換及指定支付方式，時間也比之前更寬裕，從門市開店到營業時間20：00前都能點，需要購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，就可以享有買一送一優惠，限用一次，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，同時不與其他優惠併用。

▲星巴克,咖啡,IG,CAMA,CAMA CAFE,。（圖／starbuckstw IG、camacafe_tw IG）

要特別注意的是，部分車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務無法適用此優惠，兌換期限也需要在指定時間內完成兌換，逾期即失效，想喝咖啡的人當然立刻換起來。

▲星巴克,咖啡,IG,CAMA,CAMA CAFE,。（圖／starbuckstw IG、camacafe_tw IG）

連鎖咖啡cama也與plantica聯名推出「花咖 a cup of spring vibe」主題季，即日起至5月16日，在cama café官方IG帳號完成指定任務，公開上傳至個人限時動態，就有機會抽中「台北東京雙人來回機票」，快來試試自己的好運氣。

▲星巴克,咖啡,IG,CAMA,CAMA CAFE,。（圖／starbuckstw IG、camacafe_tw IG）

除了最大獎機票，還有機會拿限量花咖聯名大禮包，總共會抽出5名幸運得主，內容物包括：透明袋、冷水瓶、浸泡咖啡*8、豆留文青180元券2張，專屬優惠手指動一動就有機會擁有。

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關鍵字：

星巴克, 咖啡, IG, CAMA, CAMA CAFE

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