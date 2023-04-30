頭髮總是好油好塌？3大油頭神器洗出蓬鬆感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、for_everyoung10 IG

油性頭皮經常會有出油過多、髮根貼頭、頭皮屑等等失衡的困擾，以下就盤點多款適合油頭皮的單品，透過每天的清潔整理，讓髮絲重現蓬鬆空氣感。

＃蔻蘿蘭 植萃強效抗屑粉，3g、8入，售價1380元

透過天然植物解決頭皮問題的蔻蘿蘭，針對出油過多的狀態提供天然養護方案，萃取印尼爪哇島的南薑成分，精煉成高效粉狀，加水之後，在頭皮均勻塗抹開，等待搓出泡沫停留1到2分鐘，就可以沖洗，一周兩次，全面淨化頭皮狀態。

＃HAIR RITUEL by Sisley 賦活重升極淨舒屑洗髮精，200ml、售價2300元

把用於肌膚的專注跟先進科技，HAIR RITUEL by Sisley推出專屬頭髮養護的單品，其中，賦活重升極淨舒屑洗髮精裡面含有鼠尾草和珍稀馬鞭草精油萃取，可以深層淨化頭皮，達到潔淨、不悶熱的質感，輔以芹菜籽萃取強化髮肌屏障。

＃呂Ryo 滋養韌髮洗髮精（油性），400ml、售價420元

以人蔘萃取成分為靈魂的韓系髮品品牌呂，曾是代購熱銷髮品之一，經過成分不斷更新，也特別針對油性頭皮特製出專屬成分，輔以松針與薄荷萃取物，提供清爽不油膩的洗髮感受，讓髮根重現輕盈鬆軟的健康狀態。