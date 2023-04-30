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你會不會單身很久呢？超強心測抓到單身關鍵因素

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文／CC　圖／小紅書

單身的人總渴望轟轟烈烈的愛情，但沒有伴侶的你會不會單身很久呢？以下這個心理測驗不妨可以來測試一下，你下一階段的愛情離你多遠，單身關鍵問題，才能有雙人組合的機會。

▲心理測驗,心測,占卜,。（圖／小紅書）

1.

選擇紅色棒棒糖的你對愛情沒有憧憬，更專注在事業上，比起戀愛，你認為，年輕更該去追夢，把精力全放在自我實現之中，也不覺得自己需要愛情，但等到老年回首也許會更寂寞，想要愛情的時候卻沒有本錢了，所以有機會還是要好好把握，愛情、事業兩不誤。

2.

選擇紅綠色繽紛棒棒糖的你在追愛上很積極，可以說是用盡全力，雖然個性比較追求自由，但內心仍有一塊期待安穩的幸福，所以在緣分來時，從來不拖沓，有機會就會把握，可以說是不用擔心單身太久，很快就會擁有穩妥的戀情。

3.

選擇薄荷藍綠色拐杖糖的你覺得現在的生活太過拘束，非常渴望自由自在的生活，想要獨自踏出舒適圈去冒險、體驗外面的世界，對你而言，感情是累贅，完全不著急脫離單身，甚至還覺得這樣很好，非常享受，但偶爾也需要關注一下周遭人際關係的互動，以免緣分都跑光。

4.

選擇桃紅色愛心棒棒糖的你是一個害怕孤單的人，急於尋找一段天長地久的愛情，但因為過於著急脫離單身的生活，所以結局總是不盡人意，愛情常常擦身而過，建議放慢腳步，更用心、耐心去體會身邊每一段緣分與感情，感受談戀愛的過程。

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜

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