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LV早秋大秀根本《魷魚遊戲》同樂會！不惜讓明星吹冷風也要「在這」舉行

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記者王則絲／台北報導

LOUIS VUITTON 29日於南韓舉行歷史上首次早秋時裝大秀，本季有許多可看亮點。《魷魚遊戲》導演黃東赫擔綱執導本季秀場佈景，並由鄭浩妍擔任開秀模特，魏嘏雋則是以嘉賓身份現身，根本是小型《魷魚遊戲》同樂會；而這回的選址也特別有意思，選在「漢江潛水橋」登場，現場冷風吹得明星、模特們頭髮狂飛，但背後意涵甚是深遠。

▲LV早秋女裝大秀 。（圖／品牌提供）

▲LV早秋女裝大秀 。（圖／品牌提供）

▲更多藝人包括太妍、李聖經、SEVENTEEN金珉奎、新任品牌大使New Jeans Hyein⋯⋯也都到場。（圖／品牌提供）

LOUIS VUITTON環遊世界各地的指標性城市舉辦時裝秀，這回2023早秋女裝系列來到了南韓首爾，但場地不選在富麗堂皇的建築，而是選址於「漢江潛水橋」（Jamsu Bridge），漢江潛水橋為聯繫江南、江北的橋樑，作為人們移動來回的通道，象徵匯聚現在、過去與未來，呼應創意總監Nicolas Ghesquière在本季重新回顧過往10年的經典；且在梅雨季、夏季豪雨時，潛水橋會消失於水面下，創造宛如消失又再現的幻覺景象，這種不安定感，與《魷魚遊戲》導演黃東赫想打造的場景氛圍相符，加上最後的水舞表演，帶來氣勢滂礡的感受。

▲LV早秋女裝大秀 。（圖／品牌提供）

▲LV早秋女裝大秀 。（圖／品牌提供）

▲LOUIS VUITTON 2023早秋以「漢江潛水橋」作為秀場舉行時裝秀。（圖／品牌提供）

「既不完全相同，也不完全不同......」藉由LOUIS VUITTON 2023早秋系列，Nicolas Ghesquière審視了過去10年，賦予經典新面貌，「就像這座極具象徵意義的橋一樣，有來有回交叉的通道，混合了各種時刻」，他說。鄭浩妍以亮面上衣搭以A字皮革短裙造型，腰間巨大扣飾皮帶為一亮點，運動元素與強烈色彩的組合，帶出Nicolas Ghesquière早期的風格；最早出現於2016年Atlantis包款，於本季捲土重來，變得更為簡約、柔軟，手袋部分很可愛的細節是，另一款硬箱手提包上的Paris字樣替換為了Seoul的字樣。

▲LV早秋女裝大秀 。（圖／品牌提供）

▲LV早秋女裝大秀 。（圖／品牌提供）

▲LV早秋女裝大秀 。（圖／品牌提供）

▲LV早秋女裝大秀 。（圖／品牌提供）

▲LOUIS VUITTON焦點Look與重新復刻的經典手袋。（圖／品牌提供）

熟悉的Monogram圖蚊、Damier格紋，以衝突感風格重新演繹，透過變形針織品、裂紋乙烯基面料、縐紗羊毛、粗毛呢效果、彈力斜紋布、人造皮草⋯⋯等特殊面料，以嶄新的剪裁、模樣登場。夯款球鞋Archlight2.0的鞋底也以不同的形狀增添新變化，相似的輪廓亦注入於瑪麗珍鞋、網球鞋和靴子。

▲LV早秋女裝大秀 。（圖／品牌提供）

▲LV早秋女裝大秀 。（圖／品牌提供）

▲LV早秋女裝大秀 。（圖／品牌提供）

▲LV早秋女裝大秀 。（圖／品牌提供）

▲LV早秋女裝大秀 。（圖／品牌提供）

▲運用多種面料搭配的更多造型，以及本季亮點鞋款。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

LV, LOUIS VUITTON, 2023早秋, 魷魚遊戲, 韓國, 首爾, 漢江

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