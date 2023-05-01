包・開箱／有史以來最閃！「FERRAGAMO紅」Wanda包鑲嵌滿版水晶美翻

記者王則絲／台北報導

義大利時裝Salvatore Ferragmo自去年迎來新任創意總監Maximilian Davis後，不僅將品牌正式更名為FERRAGAMO，LOGO更換成了現代風的簡約字體，於Maximilian Davis首發表的2023春夏系列中，他復刻了典藏庫中的「Wanda」包款，並在其中一款放上有史以來最「閃」的設計，今日《ET FASHION》便要帶讀者們開箱這款，極致閃耀的「FERRAGAMO紅」水晶Wanda包。

▲本次《ET FASHION》開箱FERRAGAMO 2023春夏水晶鑲嵌Wanda包。（圖／翻攝自IG）



Maximilian Davis在FERRAGAMO的首秀於2023春夏系列登場，他以「好萊塢式的文藝復興主義」為題展開，Davis說道：「我想從歷史典藏中尋找能被重新定義並貼近當代生活的設計。」因此他挖掘首次亮相於1988年的「Wanda包」，並將之重新復刻、以嶄新樣貌回歸。

「Wanda包」的背後其實有著浪漫故事，「Wanda」為創辦人Salvatore Ferragamo 以妻子Wanda Ferragamo命名，比起初代Wanda，經過Maximilian Davis改造的Wanda線條更為流暢、富現代感，並增添了不同的時髦比例。

▲Maximilian Davis為Wanda創造更多時髦比例。（圖／翻攝自IG）



2023春夏秀場上，為致敬1959年瑪麗蓮夢露於電影中穿著的紅色訂製水晶鞋，Maximilian Davis特別設計了一套紅色水晶套裝，從頭到腳佈滿了鑲嵌水晶，而本次《ET FASHION》開箱的Wanda包款正是出自該Look中搭配的手袋。

方正輪廓的小型尺寸Wanda包，側邊金屬鎖扣為經典Gancini標誌，包身注入Maximilian Davis替FERRAGAMO締造的劃時代代表色「FERRAGAMO紅」，並於包面上不留一點空隙地鑲嵌上滿滿水晶，於光線照射下，會散發出橘紅、銀色與金光，可以說是FERRAGAMO有史以來最「閃」的設計包款，但閃度卻控制的剛剛好，恰恰維持高級感。

▲紅色水晶Wanda包近看細節。（圖／記者王則絲攝）