繡球花季來了！絕美花海透明傘、優雅耳環仙女們必備

記者陳美伶／綜合報導

每年最令人期待的繡球花季來了，以鮮豔色彩、茂盛花朵與優美姿態令人喜愛的繡球花，隨著花季開始，各種絕美繡球花小物也紛紛推出，以下推薦幾款妝點你的初夏日常，仙女們必備。

YOU+MORE! 在雨天綻放的繡球花造型透明傘

日本雜貨品牌YOU+MORE有著許多療癒人心的小物，為了讓人一整年都有美麗的繡球花陪伴，精心設計繡球花圖案印製在透明雨傘上，打開就能看見夢幻的繡球花花海，讓下雨天的壞心情一掃而空。設計師更特別設計了一朵傳說中找到了就會變幸福的「心型繡球花」藏在其中，有空時不妨找找看。

▲YOU+MORE! 在雨天綻放的繡球花造型透明傘，NT$860。（圖／Pinkoi提供，下同）



夕月花草 繡球花樹



以混色永生繡球花搭配永生玫瑰，最後再用天然樹幹串起的繡球花樹，美麗的藍白漸層色非常適合當居家、辦公室裝飾，客製服務也能增添其他可愛細節，是送禮自用兩相宜的好選擇。

Bettina and Craft 誕生花燈－6月・繡球花



來自澳門設計品牌Bettina and Craft，以細銅線與樹脂製成的繡球花夜燈，每一件都是獨一無二，並可客製化顏色，多達27種選擇，雙色調漸層很漂亮，在花朵內加入LED燈，燈照下每個角度都充滿超越實物的朦朧美感。

Fa for Her 花艾 繡球花蕾絲花髮夾

Fa for Her 花艾所設計的繡球花髮飾，以真花押花手工製作而成，每朵繡球花的顏色和形態各不相同，所以每一件都是獨一無二的存在，獨特的設計風格不管短髮、長髮都能優雅搭配，展現個人風格與品味。

Palnartpoc 繡球花夾式耳環

來自日本Palnartpoc的繡球花耳環，每一件都是手工製作，獨特的黃銅和雕花玻璃的材質，將繡球花的迷人色彩與花語「謙遜」優雅的展現出來，夾式設計更是無耳洞女孩的福利，絕對是出遊穿搭必備的飾品。