fb ig video ETtoday search mobile

繡球花季來了！絕美花海透明傘、優雅耳環仙女們必備

>

記者陳美伶／綜合報導

每年最令人期待的繡球花季來了，以鮮豔色彩、茂盛花朵與優美姿態令人喜愛的繡球花，隨著花季開始，各種絕美繡球花小物也紛紛推出，以下推薦幾款妝點你的初夏日常，仙女們必備。

YOU+MORE! 在雨天綻放的繡球花造型透明傘

日本雜貨品牌YOU+MORE有著許多療癒人心的小物，為了讓人一整年都有美麗的繡球花陪伴，精心設計繡球花圖案印製在透明雨傘上，打開就能看見夢幻的繡球花花海，讓下雨天的壞心情一掃而空。設計師更特別設計了一朵傳說中找到了就會變幸福的「心型繡球花」藏在其中，有空時不妨找找看。

▲繡球花小物 。（圖／Pinkoi提供）

▲繡球花小物 。（圖／Pinkoi提供）

▲YOU+MORE! 在雨天綻放的繡球花造型透明傘，NT$860。（圖／Pinkoi提供，下同）

夕月花草 繡球花樹

以混色永生繡球花搭配永生玫瑰，最後再用天然樹幹串起的繡球花樹，美麗的藍白漸層色非常適合當居家、辦公室裝飾，客製服務也能增添其他可愛細節，是送禮自用兩相宜的好選擇。

▲繡球花小物 。（圖／Pinkoi提供）

Bettina and Craft 誕生花燈－6月・繡球花

來自澳門設計品牌Bettina and Craft，以細銅線與樹脂製成的繡球花夜燈，每一件都是獨一無二，並可客製化顏色，多達27種選擇，雙色調漸層很漂亮，在花朵內加入LED燈，燈照下每個角度都充滿超越實物的朦朧美感。

▲繡球花小物 。（圖／Pinkoi提供）

Fa for Her 花艾 繡球花蕾絲花髮夾

Fa for Her 花艾所設計的繡球花髮飾，以真花押花手工製作而成，每朵繡球花的顏色和形態各不相同，所以每一件都是獨一無二的存在，獨特的設計風格不管短髮、長髮都能優雅搭配，展現個人風格與品味。

▲繡球花小物 。（圖／Pinkoi提供）

Palnartpoc 繡球花夾式耳環

來自日本Palnartpoc的繡球花耳環，每一件都是手工製作，獨特的黃銅和雕花玻璃的材質，將繡球花的迷人色彩與花語「謙遜」優雅的展現出來，夾式設計更是無耳洞女孩的福利，絕對是出遊穿搭必備的飾品。

▲繡球花小物 。（圖／Pinkoi提供）

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

個性互補、注定在一起的三大星座！TOP 1簡直天造地設的最佳情侶

個性互補、注定在一起的三大星座！TOP 1簡直天造地設的最佳情侶

你會不會單身很久呢？超強心測抓到單身關鍵因素

你會不會單身很久呢？超強心測抓到單身關鍵因素

星巴克「買一送一」終於有星冰樂！超簡單2步驟、連續15天喝好喝滿

星巴克「買一送一」終於有星冰樂！超簡單2步驟、連續15天喝好喝滿

你內心最缺乏的是什麼？一張圖分析你的隱藏世界 網讚好準！第一眼看到獅子還是樹？秒測你的「真實性格」 哪一朵花最吸引你？日本「鬱金香心測」神準分析心中理想愛情 身邊有人暗戀你嗎？超準心測選一張圖片就能精細剖析 湯唯換上「透視星空裙」比百想戰袍還仙！　女團級美貌撞臉Jisoo 眼霜順時針塗？皮膚科醫師曝6個「正確保養手法」　用錯反而傷肌膚 你心裡最害怕的是什麼？這張圖第一眼看到的東西，能深扒內心恐懼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面