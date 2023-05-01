痛風年輕化！營養師曝「3種易痛風食物」要少吃　第3很多人不知

▲營養師指出，除了海鮮還有其他容易引起痛風的食物也要少吃。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

近年來，主打塞滿豐富海鮮的「痛風鍋」大紅，許多人都笑稱就算痛風都要吃，而隨著現代人飲食和生活習慣改變，痛風成為文明病之一，患者也逐漸年輕化。營養師谷傳玲就在小紅書上分享，吃對食物能幫尿酸降下來，而吃錯則會使尿酸飆升，痛風容易發作，她就指出容易引起痛風的3種食物，建議大家要少吃，尤其最後一種很多人都不知道。

＃肉類



包括畜肉、禽肉、海鮮等肉類食物，普林含量都比較高，其中肥肉有很多的脂肪和膽固醇，會加重尿酸代謝紊亂，增加痛風風險，所以畜肉最好吃瘦肉。

而且肉類的攝取量也要控制好，如果尿酸不高，肉類每天最多吃150g，如果尿酸已經很高了，肉類每天最多吃100g，大概相當於4片的火鍋牛肉片＋1掌心大小的鱸魚。另外，肉類的烹調也要盡量以水煮並去湯，這樣可以減少普林的攝入。

還要注意，如果痛風正在發作，最好是一口肉都別吃，此外，動物的心、肝、腦、腎等內臟，包含魚卵和久煮的濃肉湯都是普林含量特別高的食物，也都不要吃。

＃含酒精的食物



除了白酒、啤酒等酒精飲品，像是酒釀湯圓、蛋黃派、豆腐乳等也都是含有酒精的食物，而酒精在代謝的過程中，不僅會增加尿酸的生成，還會抑制尿酸的排泄。最好別喝酒，不得已要喝的話，每天的酒精攝取量要低於15g，相當於50度的白酒30g，或是4度的啤酒375ml，大概一罐。

＃含糖的甜食



含糖的甜食都要避免，尤其是富含果糖的蜂蜜、含糖飲料還有高果糖水果，因為果糖會增加尿酸的生成，誘發痛風的發作，所以像是蜂蜜水和含糖飲料，能不喝就別喝。

而水果每天控制在2～3個拳頭大小的份量是沒問題的，但是像是香蕉、蘋果、龍眼、荔枝、柿子、梨子等果糖含量高的水果要盡量少吃，建議優先選擇果糖含量不高的水果，包括桃子、西瓜、草莓、鳳梨、哈密瓜等。