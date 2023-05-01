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YG彩妝師教「不卡粉定妝法」秘訣！油皮、乾肌手法不一樣

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▲▼YG彩妝師教不同膚質正確定妝法則。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲彩妝師提醒，油肌和乾性肌要用不同的定妝手法。（圖／翻攝IG@3ce_official、@etudeofficial）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

你是不是也很困擾每次定妝就卡粉，或是不小心定妝太厚，很快就浮粉、拔乾，但不定妝又容易出油出汗脫妝？YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就提醒，不管是油皮或乾性肌，定妝都很重要，尤其是春夏！他就分享「不卡粉定妝法」的秘訣，針對不同膚質用對手法定妝，就能讓你定出清透又持久的完美妝容。

▲▼YG彩妝師教不同膚質正確定妝法則。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃乾皮定妝用「戳戳樂法」

很多乾性肌人因為怕卡粉起皮而不敢定妝，但不定妝又容易讓妝容被蹭花。朴東民就表示，其實只要選對定妝產品加上正確手法，乾皮也能在定妝後擁有不拔乾又不會脫妝的細膩妝感。

他分享一套適合乾皮定妝的私房方法，用刷子沾取蜜粉，在蓋子上或手上滾動均勻一下粉，上臉先按壓定妝容易出油的T字部位，再由邊緣向臉中央以輕柔點壓的「戳戳戳」手法定妝，這樣就能用最少量的粉「定」最乾的臉中央區域。

▲▼YG彩妝師教不同膚質正確定妝法則。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼YG彩妝師教不同膚質正確定妝法則。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃油皮用「三明治定妝法」

容易出油脫妝的油性肌，雖然知道需要定妝，但又怕上一定妝就破壞妝感，還導致斑駁脫妝。朴東民建議，可以在上底妝前用粉撲沾取蜜粉，用按壓手法先薄上一層蜜粉，接著以「V型上妝法」上好粉底，最後再用粉撲沾取蜜粉，同樣以按壓手法定妝。這樣猶如「三明治」的定妝法就能讓底妝焊勞在臉上，而且上好的妝也不會有厚重假面感或是卡粉起皮，就算是大油皮到晚上都不會脫妝，能越夜越美麗。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝, 化妝師, 彩妝師, 底妝, 定妝, 秘訣, 手法, 持久, 持妝, 膚質, 脫妝, 斑駁, 卡粉, 出油

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