2023必買神級抗老新品！香奈兒新系列逆齡修護霜、修麗可CE抗氧化精華

▲近來有不少重量級抗老新品登場，每一款都掀起不小話題。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

抗老可說是愛美女性的終身「事業」，為了維持肌膚好狀態，越來越多女生從年輕開始就很注重抗老保養。最近有不少重磅級抗老新品登場，像是香奈兒就推出連敏感肌也能用的全新逆齡抗老系列，而修麗可則是挾帶在國外紅超久的「超濃度CE抗氧化精華」正式登台，每一款都超值得擁有。

CHANEL香奈兒



香奈兒又有一系列超強抗老保養誕生！珍稀無刺蜂蜂蜜中富含獨特的酵素成分，可加強鞏固肌底，改善老化現象，以此為主成分打造全新「逆齡高效系列」，天然無香連敏感肌也能安心使用，更一口氣推出彈力激萃、修護霜和修復面膜3款產品。其中修護霜還富含乳木果油及膠原蛋白彈力激升因子，滋潤肌膚的同時能幫助撫平細紋，改善飽滿度及色差，使肌膚澎彈豐盈。

▲CHANEL 逆齡高效彈力修護霜，50g，NT$6,100。

SkinCeuticals修麗可



被敲碗許久的頂級科學護膚品牌SkinCeuticals修麗可，今年終於正式引進台灣，而首波登台的產品就是修麗可第一支加入獨家專利「抗氧化黄金參數」的超濃度CE緊緻修護抗氧化精華，內含精萃濃度15%左型維他命C、1%維他命E和0.5%阿魏酸，具有高效抗氧化、均勻提亮膚色、加強修護功能、幫助肌膚抵禦傷害等效果，還能有效改善細紋、鬆弛與暗沉等肌膚問題，同時預防老化。

▲修麗可 超濃度CE緊緻修護抗氧化精華，30ml，NT$6,260。

EVE LOM



加入包含摩洛哥堅果油、酪梨油、玫瑰果籽油、琉璃苣籽油等10種珍稀天然植物油，能為肌膚快速保濕鎖水，同時以神經醯胺與維他命C，持續修護肌膚屏障，明顯勻亮煥白膚色，對抗老化，減緩新細紋及皺紋的形成。此外，活顏精露還加贈與名人美容師Angela Caglia聯名的玫瑰晶按摩刮痧板，讓你搭配按摩使用更提升緊緻效果，同時幫助深層放鬆。

▲EVE LOM 全能逆時活顏精露，30ml，NT$3,950。

