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MET Gala／Jennie穿香奈兒古董裙初登場　宋慧喬公主切髮型氣勢全開

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記者鮑璿安／台北報導

2023時尚奧斯卡Met Gala於台灣時間今5月2日早晨登場，今年主題是向已故時尚大帝「老佛爺Karl Lagerfeld」致敬，所以任何關於他所執掌的品牌、經典造型皆在晚宴上重新演繹。稍早，兩位Met Gala新面孔BLACKPINK成員Jennie、韓星宋慧喬都步上紅毯，成功掀起話題。

▲▼Met Gala 。（圖／路透）

▲Jennie 演繹了香奈兒1990年古董裙 。（圖／路透）

這是Jennie首度登上Met Gala，身為香奈兒品牌大使，她演繹了品牌1990年古董裙，超前的平口、微微抓皺設計貼合身材曲線，非常有時下現代感，而腰間的黑色緞帶與白色山茶花的極致對比，加深了這套禮服的分量感，搭配上手套與打底襪，讓Jennie呈現出最適合她的香奈兒女孩風格，完美致敬Karl Lagerfeld。

▲Met Gala 。（圖／CFP）

▲宋慧喬。（圖／CFP）

同樣首度亮相Met Gala，表現力絲毫不遜色，宋慧喬選擇FENDI高訂中的香檳色禮服，溫婉的細肩帶蕾絲剪裁襯托下，是很理想的甜美風格，亮點在於使用公主切髮型碰撞出青澀感覺，以新晉「百想視后」身分前來狀態極佳。


★圖片為版權照片，由路透、CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

MET Gala, 宋慧喬, Jennie

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