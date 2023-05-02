MET Gala／「卡戴珊家族」亮相破除「封殺謠言」！Jenner姐妹齊開衩比辣

記者王則絲／外電報導

2023年度大都會藝術博物館慈善晚宴「Met Gala」於台灣時間今（2日）早上登場，今年主題定為「Karl Lagerfeld：A Line of Beauty」致敬老佛爺，眾星使出渾身解數華麗登場。超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）、凱莉珍娜（Kylie Jenner）以及金卡戴珊（Kim Kardashian）三姐妹合體亮相，破除早前傳出「卡戴珊家族」被Met Gala封殺的謠言。

▲金卡戴珊「珍珠裝」現身2023 Met Gala。（圖／路透）



金卡戴珊當晚選穿Schiaparelli的「珍珠裝」亮相，雖有膚色襯衣打底，看起來仍像是透過垂墜的珍珠遮住重點部位，勾勒出她標誌性的葫蘆型身材；坎達爾珍娜選以Marc Jacobs的黑色亮片連體衣登場，高衩設計露出腿根，手袖拖曳及地增添氣場；凱莉珍娜則穿了搶眼的大紅色禮服，來自Jean Paul Gaultier的設計，挖肩、開衩展露姣好勻稱身材，拼接藍色緞光面料的巨大披風外衣，為一大設計亮點。比起去年Met Gala，三人看來都低調許多。

▲坎達爾珍娜、凱莉珍娜出席2023 Met Gala。（圖／路透）



去年Met Gala時，金卡戴珊穿著瑪麗蓮夢露的古董禮服出席，事前瘋狂減肥削足適履，事後又傳出把珍貴禮服給撐壞，製造了非常大的話題，因此今年稍早傳出，Met Gala主席「時尚惡魔」安娜溫圖（Anna Wintour）對於去年金卡戴珊令慈善晚宴失焦感到不滿，所以封殺「卡戴珊一家」，甚至連Jenner姐妹也不在事先公布的名單當中。不過看來年年都出席的常客「卡戴珊家族」，並沒有那麼容易就被封殺，且其中坎達爾珍娜本就是老佛爺感情交好的超模之一，更登上《VOGUE》致敬老佛爺主題的5月份雜誌，若是真被排除在外不免顯得不明理，卡戴珊家族三姐妹今年照樣華麗現身Met Gala。