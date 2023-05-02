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Met Gala／妮可基嫚穿19年前粉紅羽毛禮服像仙女　安海瑟薇別針裙好危險

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記者李薇／台北報導　圖／路透社

「時尚奧斯卡」Met Gala大都會藝術博物館慈善晚宴在美國時間5月1日登場，紅毯上星光熠熠，國際巨星紛紛出席，今年以「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」為主題，紀念時尚老佛爺卡爾拉格斐，其中，妮可基嫚（Nicole Kidman）更是拿出近20年前的粉色羽毛禮服，美得如仙女下凡，完全不過時。

妮可基嫚：CHANEL 2004 高級訂製禮服

▲Met Gala,時尚奧斯卡,Karl Lagerfeld,老佛爺,香奈兒,CHANEL,妮可基嫚,安海瑟薇,Versace,凱特摩絲,FENDI,時尚,。（圖／路透社）

妮可基嫚登上紅毯，拿出「古董級」的CHANEL禮服，是2004年由老佛爺親自為她量身訂做的設計，整件粉色真絲薄紗上擁有250根粉色鴕鳥羽毛、3000多顆銀色亮片與水晶，當時這件禮服是為了拍攝CHANEL經典5號香水廣告，而這支廣告更是有史以來最昂貴，高達3300萬美元打造（約新台幣10億元），即使19年後的現在穿上它，絲毫沒有時代感，可見好的設計不會因年代變遷過時。

安海瑟薇：Versace 別針毛呢禮服

▲Met Gala,時尚奧斯卡,Karl Lagerfeld,老佛爺,香奈兒,CHANEL,妮可基嫚,安海瑟薇,Versace,凱特摩絲,FENDI,時尚,。（圖／路透社）

安海瑟薇（Anne Hathaway）這次在紅毯上選穿了Versace的超性感禮服，整件斜紋軟呢材質的布料致敬CHANEL經典作品，利用多個金色或珍珠別針，把多片布料拼接起來，從胸口一路開衩到大腿，若隱若現的肌膚不僅展現優雅的身體曲線，還創造出感覺隨時都會分開的危險氛圍。

凱特摩絲：FENDI 真絲兩件套禮服

▲Met Gala,時尚奧斯卡,Karl Lagerfeld,老佛爺,香奈兒,CHANEL,妮可基嫚,安海瑟薇,Versace,凱特摩絲,FENDI,時尚,。（圖／路透社）

49歲的超模凱特摩絲（Kate Moss）當然也參與盛會，挑選了FENDI 2023春夏時裝的設計，粉紅色性感深V蕾絲的緞面禮服，外面搭配粉色紗質般的袖子，可以拆卸式兩件單品相當特別，更展現出她保養得宜的好身材。

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