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Met Gala／老佛爺愛貓分身上紅毯！傑瑞德雷托穿布偶裝超狂　連眼睛都有梗

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▲▼2023 met gala。（圖／路透社）

▲蜜桃貓朵佳、傑瑞德雷托都以老佛爺愛貓為紅毯靈感。

記者曾怡嘉／台北報導　圖／路透社

2023 Met Gala今年主題是向「時尚老佛爺」已故設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）致敬，就連卡爾生前的愛貓Choupette都成為紅毯靈感，像是傑瑞德雷托（Jared Leto）一身貓咪人偶裝，而蜜桃貓朵佳（Doja Cat ）扮成貓女，在紅毯上十足吸睛。

有時尚奧斯卡之稱的Met Gala，各大明星總是出渾身解數在紅毯成為焦點，2023主題是向時尚老佛爺致敬，不少人都選擇黑、白兩色的搭配，但傑瑞德雷托（Jared Leto）、蜜桃貓朵佳（Doja Cat ）竟不約而同把卡爾的愛貓Choupette當作範本走上紅毯，讓人看傻了眼。

▲▼2023 met gala。（圖／路透社）

▲貓女造型成為紅毯焦點。

蜜桃貓朵佳（Doja Cat ）總以搞怪造型引起話題，Met Gala更是巧扮成老佛爺的愛貓Choupette，她穿著一身淺色華麗魚尾剪裁禮服，下擺更是滿滿的羽毛裝飾，訂製的貓咪頭套，加上臉上的特殊貓系妝容，完美幻化成貓女，額前的墜飾更是一大亮點。

▲▼2023 met gala。（圖／路透社）

▲貓偶裝扮也堪稱一絕。

而被譽為「最性感小丑」的傑瑞德雷托（Jared Leto），則是一身貓偶裝現身，等比放大愛貓Choupette，就好像本尊走在紅毯上，可說是創意十足，為了呼應Choupette貴氣的藍眼珠，Jared Leto也畫上藍色搭配銀色的環繞眼妝，誠意滿滿。

原以為Choupette本尊也會出席紅毯，不過他的經紀人早先透過IG表示，感謝粉絲們的支持，她婉轉拒絕Met Gala的邀請，只想好好待在家裡。

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關鍵字：

傑瑞德雷托、蜜桃貓朵佳, Metgala, Choupette, KarlLagerfeld, JaredLeto, Doja Cat

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