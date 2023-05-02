MET Gala／珍妮佛羅培茲胸前全空辣度贏了！楊紫瓊DIOR戰袍霸氣登場

記者鮑璿安／台北報導

2023時尚奧斯卡Met Gala於台灣時間今5月2日早晨登場，最受矚目的紅毯環節已經見分曉，J. Lo珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）穿著Ralph Lauren大面積挖空的訂製禮服，沒辜負大家期待。而奧斯卡影后楊紫瓊的造型也備受好評，一件DIOR黑白寬袖長裙，穿出了女王般的氣勢。

▲珍妮佛羅培茲身穿Ralph Lauren特別訂製禮服現身2023 Met Gala 。（圖／CFP）

珍妮佛羅培茲身穿Ralph Lauren特別訂製禮服，是結合優雅與野性於一體的最佳詮釋，採用黑色薄紗材質打造成立體花卉綻放頸部，這才使大面積挖空上衣出現分量感，裸露得不多不少。下身則拼接入緞面粉色系裙襬，溫婉不失張力，在珍妮佛羅培茲逆齡體態演繹下非常巧妙，與網紗頭飾相佐，頗有復古年代感。

▲楊紫瓊穿上DIOR黑白色禮服 。（圖／CFP）

Met Gala今年主題是向已故時尚大帝「老佛爺Karl Lagerfeld」致敬，多數嘉賓選擇老佛爺所喜愛的黑白配色，呈現雋永經典，奧斯卡影后楊紫瓊也不例外，她穿上DIOR黑白色禮服具有女王歸來的氣勢，誇張的垂墜式寬袖與開肩設計增添華麗感，拖曳裙襬加持下，搭配CARTIER 卡地亞珠寶點綴，各個角度都綻放迷人光彩。



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