fb ig video ETtoday search mobile

「容易愛情長跑星座」Top 3 ！第一名當事業在經營，不被新鮮感迷惑

>

▲星座 。（圖／翻攝自IG@TVN）

▲「愛情長跑星座」TOP 3 。（圖／翻攝自IG@TVN）

編輯／Ann 

現在速食愛情越來越多，更顯得「愛情長跑」不容易，許多人屬於不輕易墜入愛河，但是一旦交往就不可能隨口說放棄，堅定的個性讓人能夠放膽去愛，以下「愛情長跑星座」TOP 3，不妨參考一下你和另一半是否上榜！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座無疑是愛情長跑的人選，他們對於戀愛的憧憬就是為了結婚，一開始就會說清楚自己的目標，所以哪怕是剛開始交往，巨蟹也會希望對方是可以走入家庭的人，無止境的讓另一半參與各種家庭聚會，同時把自己的朋友都介紹他。當然，就算面臨雙方感情危機，巨蟹第一反應也是反省自身問題，不輕易說分手，也就養成了愛情長跑的能力。

Top 2 金牛座

金牛座是相當務實的人，不會給你什麼新鮮感，但是習慣了就不會輕易分開，簡單來說金牛非常穩定而且平淡，他們在意日常相處，希望可以細水長流下去，跟金牛座交往雖然完全不浪漫，可是金牛會時時刻刻記得另一半的小細節，對他們無微不至，是非常適合當老伴的星座。

Top 1 處女座

處女座位於冠軍是因為他們相當長情，觀察身邊許多處女座就可得知，他們並不是一見鍾情的視覺動物，反而是用謹慎的態度在與曖昧對象相處，所以要想讓處女動心很難，因為他們會遲疑很久才進入戀情，但是相對要讓他們移情別戀也很難。處女只要認定了另一半，就會把愛情當成事業一樣經營，就算愛情長跑了十年，也會用當初剛認識時的動力去維持戀情。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

星座, 運勢, 巨蟹座, 處女座, 金牛座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

林志玲完美套進「4年前婚禮禮服」！自曝當媽後也曾發胖、有腰間肉

林志玲完美套進「4年前婚禮禮服」！自曝當媽後也曾發胖、有腰間肉

個性互補、注定在一起的三大星座！TOP 1簡直天造地設的最佳情侶

個性互補、注定在一起的三大星座！TOP 1簡直天造地設的最佳情侶

44歲小S狀態超好！自曝「超嚴格瘦身菜單」，一天只吃一餐

44歲小S狀態超好！自曝「超嚴格瘦身菜單」，一天只吃一餐

「容易愛情長跑星座」Top 3 ！第一名當事業在經營，不被新鮮感迷惑 安格斯12星座一周運勢5／1-5／7　雙子打不過就逃、天秤做好時間管理 韓網熱議IU美貌十年不變！私房5大保養技巧公開　「捧臉法」吸收效果好 專家揪「3大洗頭壞習慣」難怪容易出油又掉髮！超多女生都犯過 網讚好準！第一眼看到獅子還是樹？秒測你的「真實性格」 你內心最缺乏的是什麼？一張圖分析你的隱藏世界 Met Gala／妮可基嫚穿19年前粉紅羽毛禮服像仙女　安海瑟薇別針裙好危險

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面