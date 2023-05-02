MET Gala／女星全化貓眼＋裸唇！Jennie清淡優雅風、安海瑟薇復古風

▲今年Met Gala紅毯上，女星們不約而同化上貓眼＋裸唇妝容。

記者張毓容／綜合報導 圖／路透社

「時尚奧斯卡」2023 Met Gala大都會藝術博物館慈善晚宴於台灣時間今（2）日早晨登場，今年主題是向已故「時尚老佛爺」Karl Lagerfeld致敬，眾多巨星各出奇招華麗登上紅毯，而女星們在妝容上則很有默契，一起化上「貓眼＋裸色唇」妝容，像是紅遍全球的BLACKPINK成員Jennie、性感霸氣的J. Lo女王到甜姐兒安海瑟薇全都跟上了。

「人間香奈兒」Jennie今年首度登上Met Gala，她以香奈兒1990年古董裙現身紅毯，經典黑白配色加上山茶花配飾展現出她品牌大使的個人風範之餘，也完美致敬Karl Lagerfeld。

她的妝髮也隱藏不少巧思，眼影只以清透粉嫩色打底，將重點放在細緻眼線和睫毛勾勒出的上揚貓眼輪廓，搭配微光裸色唇和微醺感腮紅帶出好氣色，而向後收乾淨的一頭烏黑長髮，以「麻花辮髮箍」為造型增添立體細緻感，耳上點綴的山茶花髮飾更是點睛之筆。

每次紅毯造型都超吸睛的J. Lo珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），今日以大面積挖空的Ralph Lauren特別訂製禮服辣翻現場，更搭配蝴蝶結狀網紗頭飾增添復古造型感。而看似遮到半張臉的網紗下，她的煙燻貓眼妝依舊搶眼，搭配裸橘色修容和水亮裸色唇，更彰顯其女王霸氣。

最近狀態超好、被網友狂讚「回春」的安海瑟薇（Anne Hathaway），以超性感的Versace斜紋軟呢禮服大秀好身材，她更搭配頭頂堆高的復古感髮型，妝容則以濃黑上揚眼線勾勒的貓系眼妝為主角，搭配水潤裸唇讓整體造型更有質感。

而曾被老佛爺欽點過「最愛模特兒」的卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）同樣都以深色眼影打造煙燻貓眼搭配裸色唇，但卡拉迪樂芬妮以偏棕色調的絲絨霧面裸唇讓妝容更有個性，潔西卡雀絲坦則是以潤感裸橘唇讓眼妝成為重點。

另外，包含超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）、吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、新一代「黑寡婦」佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）和妮可拉佩茲（Nicola Peltz）等眾多女星也都不約而同以「貓眼眼妝＋裸色唇」妝容現身Met Gala紅毯。

▲超模好友黨坎達爾珍娜、吉吉哈蒂德在妝容上也很有默契。（圖／翻攝IG@metgalaoffcial）