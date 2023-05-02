MET Gala／卡蒂B扮「女版老佛爺」太可愛！盤點本次紅毯黑色造型女星

記者王則絲／外電報導

2023年度大都會藝術博物館慈善晚宴「Met Gala」於台灣時間今（2日）早上登場，今年主題定為「Karl Lagerfeld：A Line of Beauty」致敬老佛爺，想當然會有明星們扮成老佛爺了。饒舌女王卡蒂B（Cardi B）便戴上了銀色假髮、穿上襯衫西裝禮服，將自己扮成「女版老佛爺」，一舉一動都非常可愛；為致敬老佛爺經常穿的黑西裝，當晚許多明星也以黑色造型為主，一起來看看。

▲卡蒂B將自己扮成「女版老佛爺」，用心的同時也相當俏皮可愛。（圖／路透）



卡蒂B穿著一襲黑色大禮服，上方是襯衫領帶造型，搭配黑色菱格紋緊身馬甲，上頭還點綴了些許珍珠，裙襬更是由滿滿的巨大花朵組成，相當搶眼。此次造型來自CHENPENG，為卡蒂B向設計師陳鵬尋求協助打造，設計師從老佛爺的經典外型、香奈兒的經典符碼山茶花汲取靈感，裙襬由600多片山茶花花瓣組成，耗時300多個小時才完工，同時也是設計師對卡爾拉格斐的歌頌，此外卡蒂B還特別戴上銀白色的假髮，將自己裝扮為「女版老佛爺」，優雅且富有趣味的造型讓她可愛加分。

▲吉吉哈蒂徳、瑪格羅比性感踏上Met Gala紅毯。（圖／路透）



本屆Met Gala選擇黑色主軸造型的女星有許多，超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）一直以來是Met Gala的亮點之一，這回她穿著GIVENCHY的黑透紗踏上紅毯，馬甲與骨盆鏤空勾勒性感體態；「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）當晚尺度也很大，身穿CHANEL的斜肩馬甲禮服登場，從胸下到腰間以PVC材質相連，身形曲線全透視。

一向不驚人不罷休的怪奇比莉（Billie Eilish）這回則略顯低調，她穿上Simone Rocha的黑色透視禮服，化身暗黑小公主，並能看出怪奇比莉的體態相比之前纖細不少；以「星期三」一角爆紅的珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）以Thom Browne的學院復古風裙裝亮相，也很有「星期三」的氛圍。

▲怪奇比莉、珍娜奧特嘉於Met Gala選以黑色造型。（圖／路透）