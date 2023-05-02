Met Gala派對更有看頭！超模Kendall穿香奈兒「液態裙」幾近全透視

記者鮑璿安／外電報導

今年2023時尚奧斯卡Met Gala主題為《Karl Lagerfeld: A Line of Beauty》，稍早正式紅毯環節已經告一段落，整體圍繞在CHANEL、FENDI經典禮服設計、黑白色系、山茶花等元素，群星們以個人獨特風格致敬老佛爺。而會後After-Party才是夜晚的開端， 超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）換上透明迷你裙來勢洶洶，火辣程度更勝紅毯。

▲Kendall Jenner 2023 Met Gala造型。（圖／路透）

▲坎達爾珍娜換上1994年春夏系列的CHANEL透視裙 。（圖／CFP）

超模坎達爾珍娜在Met Gala紅毯上穿著Marc Jacobs特別訂製的黑色連體褲，華麗披風與閃片營造正式感，對比往年造型相對簡單一些。果然在After-Party上，她換上1994年春夏系列的CHANEL作品，短裙被以透視反光材質設計，像是包裹了一層液體，時隔近30個年頭被坎達爾珍娜重新演繹也毫不過時，可見Karl Lagerfeld的設計功力有多超前。而背心與外褲搶眼的兩截式構造讓人難以忽視，彰顯了完美的超模體態，果然一出街就成為鎂光燈焦點。

▲艾蜜莉瑞特考斯基在Met Gala 派對環節換上透膚裝。（圖／CFP）







▲艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）在紅毯上穿著Tory Burch 透明裸色連衣裙。（圖／路透）

辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）同样在黑夜中扳回一城，After-Party造型呼應了她在紅毯上選擇的Tory Burch 透明裸色連衣裙，線條交織下，以黑色系薄紗裙遊走曲線，加上極具分量的項鏈以及腰鏈等元素，很有復古風情，算是從始至終都契合主題。

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