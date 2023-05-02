安格斯12星座一周運勢5／1-5／7　雙子打不過就逃、天秤做好時間管理

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

能休息的就讓自己多休一天，不能休的也要用輕鬆的心情度過未來這周，自5／2起冥王星也加入了逆行的行列，對凡事愛衝鋒陷陣的牡羊座較為不利，月初的這段時間，請克制自己的熱情與急躁心，不慍不火的態度才能讓你把犯錯的機率減到最低！感情上簡單粗暴不再是你的優點，學著內斂、觀察，脫單或人際中避禍勝算才高。

金牛座 4.21~5.20

雖然水逆直衝本命宮位，但牛兒別忘了太陽也在這兒守護，這周的金牛座生活會愈來愈趨向踏實，特別是在感情上，已經有另一半的與情人可望有穩定發展，只是要更主動安排約會，讓雙方在相處中提升感情的互動。單身的則要保持理智，別把期待放在不對的人身上。事業壓力浮現，本周金牛座工作分量不輕，對自己的任務將興起不同的想法，得當心和主管或合作夥伴起衝突。

雙子座 5.21~6.20

才漸漸開始適應水逆期間的混亂節奏，這周冥王星又會以大魔王之姿為雙子帶來考驗！建議雙子們不要太執著於單一事件，「打不過，就逃！」無論是工作上或是感情，都不要讓自己處在不滿、不開心的狀態！這段時間適合運用散步、簡單的運動適時轉移自己過於壓抑的身心，找個人說說話也是很好的方式，也許能在低潮中遇見意外的感情！

巨蟹座 6.21~7.21

巨蟹座的「懶癌」持續影響著工作與生活，水逆期低調一點的確能為你避開麻煩與災禍，不過存在感太低，也很可能讓你到手的好運默默飛走！這周的你工作上適時的表達意見，可以提升你的存在感，連帶加深旁人對你的信賴，而感情上更要積極的溝通表達，讓對方或心上人知道你心裡在想什麼，彼此的距離才能愈拉愈近！

獅子座 7.22~8.22

事業宮中福星、災星接連入駐，不代表你的好運和壞運全然抵銷，這周的你要做好忙碌的心理準備，特別是工作上各種焦頭爛額的事可能都是你自己引發的，別意氣用事、別過於高調，將有助你站在更中立的角度處理事情，自然也不會衍生枝節。感情上剪不斷理還亂，任何事爭到最後贏了道理卻輸了感情，需要仔細衡量真正的得失。

處女座 8.23~9.22

有危機就會有轉機，今年水逆期對處女座來說就是個福禍相倚的狀態，因為各種大小事都可能受到牽連，看似麻煩棘手，但往好處看，也意味著你的存在感與意見也開始被大家注意著，只能說過去默默耕耘的日子要結束了，接下來好戲上場，不妨大膽發揮！感情方面放長線釣大魚幾番波折不會影響到你的感情，兩人的關係也愈拉愈近！

天秤座 9.23~10.22

向來有些溫吞的天秤座，這周可要繃緊神經了，近期時間大神不等人，無論開會、約會、見面聚餐等，與人相約的約定一定要遵守，避免遲到延誤，早點出發會更佳！單身者桃花流竄，將能與某些特別對象互動頻繁。至於有對象者表現平平，也許需要透過共同的興趣或休閒活動帶來新的刺激。要注意體力狀況不佳的問題，避免過度勞累、抵抗力減低。

天蠍座 10.23~11.22

頂著水星逆行來勢洶洶的壓力，這周天蠍座運勢非但不差，而頗有漸入佳境的感覺，設法提升行動力，也許可以在職場上開創出新的局面；不過，過度的期待也會形成一些壓力。愛情方面，單身者有想要終結單身的衝動，但始終停留在計畫或想像階段，進度緩慢；有對象者更是各自忙碌，關係易流於表面。

射手座 11.23~12.21

很多時候不是射手做得不好，而是做得太多太過頭！水逆期間其實是適合射手休養生息、蓄勢待發的時機，這段時間愈努力求表現，愈是容易露破綻卡關，工作、學業特別容易與目標悖離，一動不如一靜，適合謀定後動。感情上金星守住了6宮，人際上互動熱絡，朋友會是助你脫單的大貴人，單身者可以藉著聚會認識朋友的朋友，擴展感情人際圈。

摩羯座 12.22~1.19

這周摩羯整體運勢變化並不穩定，好在起伏不算大，公眾事務方面有較多、較雜的事物須處理，難以預料的變化崁在其中，凡事得留神再留神！初夏時間除了工作，可以把生活重心微微轉移，無論是發展喜歡的興趣，或是培養一段感情，都能讓你擁有與過去不同的體驗，感情上不一定要積極，但一定要有自信。

水瓶座 1.20~2.18

步上水逆的後塵，這周還多了冥王星逆行水瓶本命宮位的上陣，不論職場或是生活，你將會發現挑戰的難度增加了，你也勢必得更多花些心思在你想做的事情上，最好避免過高的得失心，只要通過前端的這段考驗，後面可望一帆風順。由於金星徘徊在五宮，感情緣分濃郁，單身者得拉高你的感情神經線，也許真命對象很快會明朗。

雙魚座 2.19~3.20

金星四宮為雙魚守住了田宅錢財，也讓水逆的侵襲可以降低一些，這周走進一個青黃不接的過度期，比起其它星座的風風雨雨，魚兒相對順遂，單身者適合主動邀約心儀對象，再找機會表露心跡，初夏時節任何積極的表示都有機會讓感情突飛猛進，最怕魚兒偶包太重、猶豫在三，讓對方完全接不到你的心意，白白錯失大好機會！

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