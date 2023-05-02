史上最辣H＆M X MUGLER聯名　超性感行頭BLACKPINK、Dua Lipa都愛穿

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H&M設計師系列今年找上被BLACKPINK、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、杜娃黎波（Dua Lipa）穿紅的Mugler，根本佔行銷先機，先是BLACKPINK在Coachella音樂祭演出時再度穿上特別訂製的Mugler載歌載舞，儘管不是即將發售的Mugler H&M聯名系列，但也做足了宣傳！

接著品牌又在紐約舉辦盛大發表會，台灣KOL莫莉、知名演員Pamela Anderson、英倫嗆辣天后酷娃恰莉（Charli XCX）、It Girl始祖Chloë Sevigny、流行天后瑪丹娜（Madonna）的女兒Lourdes Leon性感助陣，把話題炒到最高點。

Mugler的翻紅要歸功於創意總監Casey Cadwallader，他很精準地將品牌經典輪廓和剪裁，將現代流行文化結合，讓這個本來幾乎被遺忘的品牌重拾光采，Mugler H&M系列發表會上他也提到充滿文化靈魂的Mugler，與H&M代表的自由、個人表達與大膽風格結合，正是這世界最完美的事。

發表會後，Mugler H&M順勢公開LookBook，全系列商品包括女裝、男裝與包包、飾品、鞋子等配件，38套造型沒有一件不火辣，甚至連男裝都透露著性感！以下是我們推薦的十件必買行頭：

Mugler H&M系列販售時間與地點

發售時間： 2023年5月11日

販售地點：H&M微風松高店和網路商店

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