12星座5月運勢迎來新環境課題　金牛放鬆接受、摩羯太固執自找麻煩

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

個人本命盤的上升、太陽、月亮、水星在固定星座的朋友們，自4／21水逆以來都還好嗎？五月星象影響的對象當以上述這些朋友們為主，前幾個月衝刺、狂放的大吉星自5／17木星進金牛，將逐步調整為理智、務實與穩重的姿態。木星在金牛待上一整年的行運雖值得期待，但龧光之前尚需暫停、緩步慢行，重整旗鼓以穿越低潮、挫敗或黑暗時期，畢竟這推著我們成長、拓寬眼界的木星在五月受木冥四分相的衝擊，使我們質疑一貫相信的道理；到了八月將預習木天合相的勢能，初嚐跨界、轉換跑道，或放棄長久以來的人生方向，衝破習以為常的環境與慣性。

所以此時的水逆、5／6天蠍月食與冥王5／2－10／11逆行，都在為那截然不同的人生埋下伏筆，你或許已經有感，自土冥二星三月轉換星座，隨著社會時局與公司政策的演變，你的心態跟著浮現一些不在預期之內的領悟與想法，若還沒有清楚的願景，這個月可要多上點心，審慎評估自我價值的開發與創建，以及對待生活的態度。冥王逆行的五個月意義非凡，它讓我們做好融入冥王水瓶的新環境的準備，並修補過去十五年還來不及完成的冥王摩羯課題。開創星座的朋友們因金星5／7進入巨蟹，能品嚐到cherry on top的美好。

牡羊座 3.21~4.20

月初守護火星表現失常，你要不是有點欲振乏力，就是太在意他人的眼光、世人的評語，東改西改最後失去自身原有的特色。在6日天蠍月食刺激下引發了焦慮與不安，但心急也沒有用，除非你真有把握能從險境中安全脫身，不然金星7日進巨蟹到17日之間，還是維持現狀，免得前途堪憂。儘管幸運之星17日離開了你，好在火星很給力，20日激活你的戀愛運，重燃自信的大展才華。

金牛座 4.21~5.20

好好掌握水星轉正前的上半旬，檢視你的人生方向、工作目標，讓中短期想做的計劃更加具體。10日前的天蠍月食以及日水與日天合相，都意味了五月會有新事物、新想法應運而生，守護金星7日進巨蟹到中旬的期間，提醒你保持開放的心，放鬆接受自中旬起在人生各方面會有的改造與變化，木星進金牛與冥王交手，任何讓你心生共鳴的事即使看似微不足道，或許是扭轉命運的契機。

雙子座 5.21~6.20

水逆直到本月中旬才轉正，期間只有月初受益於金星與海王的力量，稍微可以心想事成，然而6日的天蠍月食，提醒你正視健康或職場上的麻煩，不然沒完沒了的會讓你大呼受夠了。還有之前答應他人的承諾，為了不跳票必須硬撐到底。15－21日守護水星正行、火星進獅子，和來到了雙子月，你可由谷底向上攀升，木星金牛會強化你的核心力，生活步調逐漸重回均衡。記得欲速則不達。

巨蟹座 6.21~7.21

位在事業宮的木星17日要移位，自水逆、冥王2日正式逆行前的停滯，原本有的好運有些後繼無力，甚至良好的工作記錄或表現有了瑕疵，還有6日在同為水象的天蠍月食的影響之下，自信人受挫，或自我感覺不甚良好，還可能遇到他人自稱為你好，結果替你惹了不少的麻煩。13－15日可以切割掉不利於你的言論，17日的下半旬，木星加持你的社交圈，在人脈資源的牽成下殺出困境。

獅子座 7.22~8.22

五月星象對你有顯著的影響，水逆、日水及日天的合相，月食以及冥王逆行，還有木星進金牛都在固定星座，壓制在你的家庭、事業、感情等重要層面上，出現難度高且令你失去冷靜的狀況，若不想陷在情緒的漩渦裡抽不開身，請善用13－15日的轉寰期間，不必焦急，越開心、越自在，問題越能迎刃而解，去外地走走更有助於轉念。20日火星進獅子後，可從暫時的蹲低中起身，膽敢嘗新。

處女座 8.23~9.22

月初你不願輕易放棄很在意的人事物，不願分離的原地打轉求復合，或重覆做同一件事好幾次，直到天蠍月食到17日期間，你才認清事實設下停損點，朋友、手足與專家提供很多的開導與幫助，你才從沒有頭緒中找到一點線索，拖到最後才做了決定。在20日前與伴侶、夥伴達成共識。若不適應近期更換的工作、職務或同事，中下旬會強制重來，務必調整好心態，才會有轉機。

天秤座 9.23~10.22

上旬首要之務是放掉那段沒有未來或禁忌戀情的執念，以及任何令你不適、難受或造成情感糾紛的合作與感情關係，12日之前可在守護金星的支持下與對方攤牌，一旦承認自己不願再與對方耗下去，合則來不合則去，中旬就可把問題解決，心情跟著徹底翻升，木星進金牛與水星順行後，你維持下來的人際關係帶有實值效益、相互體諒品質，社交生活更活絡，別沉淪在惡質關係裡。

天蠍座 10.23~11.22

水逆和守護冥王的停滯後逆行的上旬，某個你始終跨不過去的坎或大魔王再次出現，伴隨著令你咤異的消息，乍聽之時雖不想接受，可靜下心來後又覺得它其實有點值得深思的道理。天蠍月食整頓了你與家人、伴侶以及各種重要的合作關係，存在你們之間的距離感，是因為行之有年的問題已無法再虛假維持，等木星進金牛與水星正行，請設法從根本上改善，得過且過終將沒有退路。

射手座 11.23~12.21

守護木星移入金牛前，月初與金星和諧嬉戲，愛情、親子關係還不錯，有家人伴侶做後盾，所以願意在天蠍月食時認清現狀，進而想擺脫職場尾大不掉的抓馬，或痛定思痛一改不良的生活、健康作息。17日木星進金牛會肯定你上半旬為生活精緻化所做的努力，然而木冥相位暗示了中下旬的工作壓力非同小可，再累都要平心靜氣，斬斷惡質的人事紛爭，從吃力不討好的專案中脫身。

摩羯座 12.22~1.19

一直要到12日左右才可受益於守護土星的援助，不用虛張聲勢，就能妥貼的讓負責的事務、專案取得穩健的表現。水逆與在金牛合相的行星，為你的戀情帶來不少問題，決定放生逃避責任或自私自利的那一方。由於木星進金牛就會與逆行的冥王交鋒，你要解決財務難題、強化自身核心力的考驗不會太容易過關，想必在毅力與專家的協助下，還是會有轉機。固執已見只是自找麻煩。

水瓶座 1.20~2.18

首周末有天蠍月食，得到兩大吉星的加持，事業、生活兩得意，疲憊的時候心裡會有牢騷，好在有好友、戀人當樹洞傾聽你的心聲。冥王水瓶月初逆行，加上金牛水逆，想做的計劃會因外在因素的影響而變卦，不妨放低姿態，以順其自然的柔性哲學處事，直到中旬木星進金牛、水星正行，底氣會慢慢回籠，在混亂的局面裡，以實事求是的理性態度贏過他人。注意20日後壓力高升。

雙魚座 2.19~3.20

天蠍月食對同為水象的你帶來啟發、激勵人心的好消息，因經歷眾多事情而有過盡千帆的感慨，兩大吉星上旬給予你慰藉，金星7日進巨蟹至17日與土星雙魚和諧互動，到了中旬木星進金牛、水星轉正後，頗能呈現浴火重生的美麗姿態，記得不忘初心，必能拿回本該屬於你的榮耀與光環。陪你渡過難關的友誼更堅實，工作將涉略的領域更廣，公私與斜槓人生自20日起，忙得火熱。

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