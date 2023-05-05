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金智媛0毛孔美肌太誇張！喝自製「高麗菜水」養顏

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

從《繼承者們》、《太陽的後裔》演出配角，到《三流之路》、《我的出走日記》擔綱女主角的金智媛，現在的她樣貌和膚況簡直與當年無異，一起看看她怎麼維持0毛孔美肌。

自製高麗菜水

許多韓國女星都有自己的美容小撇步，像韓志旼是自製香蕉醋、IU則是用洗米水洗臉等，而金智媛則會飲用自製的「高麗菜水」。將高麗菜加水熬煮30分鐘後放進冰箱冷藏，降溫後即可飲用，高麗菜水中富含對人體有益的維生素，能幫助預防肌膚老化，對粉刺、痘痘也有好的效果。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

簡單保養

金智媛曾在《Get It Beauty》中示範自己的保養手法，也表示因為自己的肌膚偏敏感，因此在保養上非常重視防曬和保濕。一方面是她曬到太陽肌膚容易泛紅，二方面好好防曬抵禦紫外線傷害非常重要；保養品選擇上，只用三樣單純保濕效果的保養品，也就是化妝水、精華液、乳霜，避免肌膚受到刺激，產生紅腫、過敏的現象。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

安瓶濕敷

建立在保濕、簡單保養的基礎上，偶爾在工作忙碌、膚況需要急救的時候，金智媛會使用自己平常愛用的保濕安瓶，搭配化妝棉濕敷急救，減緩泛紅、不適的狀況；她也有提到，上妝前如果肌膚比較乾燥，也會粉底液混合保濕精華後上妝。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

乳霜按摩

在保養的最後步驟乳霜時，金智媛會在臉頰、蘋果肌、下顎線的位置搭配按摩手法加強保濕成分吸收之外，也讓臉部線條更緊緻。

 
 
 
 
 

 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 金智媛, 保養

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