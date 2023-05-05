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Chloé X ERES聯名泳裝太生火！打造慵懶度假風的神隊友

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

今夏，Chloé與法國高級泳裝品牌ERES攜手呈獻獨家聯名系列，有如浪漫的沙灘波希米亞物語，令人期待。Chloé創意總監Gabriela Hearst為了打造精美的泳裝系列，因而與ERES創意總監Marie-Paule Minchelli合作，聯手設計出一系列時尚沙灘服飾，涵蓋泳裝、成衣、包款、鞋履、眼鏡和帽飾，並融入英式刺繡和品牌經典的「C」字細節。光是看形象照，想要穿上它們在沙灘度假的心就已經按耐不住。

Chloé獨有的柔美設計美學

波希米亞的柔美和自然優雅的女人味一直是Chloé獨有的設計美學，當然，在這次的聯名系列也少不了。其中，Philippine連身泳衣和Polynesia Palau比基尼藉由在肩膀處添上荷葉邊展現Chloé特有的女人味；Pacific連身泳衣和Papuasia Peru比基尼採用植物圖案的英式刺繡呈現品牌常見的鏤空雕花設計；最後，Chloé經典包款上的「C」字標誌也變成獨特金屬細節，在Panama連身泳衣的腰間勾勒出迷人腰線，Papeete Paraguay比基尼上衣也由「C」字金屬環相連。

ERES—頂級泳裝的代名詞

想要找一件看著時尚高級，上身更是頂級質感的泳裝，那來自法國的ERES絕對是你的首選。Chloé x ERES泳裝系列是以ERES獨家研發的創新物料Peau Douce柔膚布料製造，上身就像你的第二層肌膚，時髦同時兼具彈性、耐磨性與舒適性，還能修飾身形。這次系列配色靈感來自於地中海的自然色調，以「Summer Night」夏夜藍色、「Iconic Milk」米白色和「Red Ochre」赭紅色為主色調，當然也有經典黑色和咖啡色，這種不喧賓奪主色調，更顯高級。

全系列為環境、社會貢獻心力

Chloé x ERES全系列皆由環保材質和人道企業攜手打造，泳裝所用的Peau Douce布料以及成衣由低碳原料製成，有效減少排放溫室氣體和用水。Palma編織包更是由Chloé與常合作的肯亞社會企業Mifuko一同完成，提倡透過提供公平的薪酬，提高當地就業率。時尚同時心繫環境和社會，只能說這個系列必收！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 穿搭小學堂│2023 新春時尚關鍵字，透明色系、粉色單品...打造全新個人風格

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Chloé, ERES

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