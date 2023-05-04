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SEVENTEEN淨漢MV髮型上熱搜！長髮仙氣、短髮帥氣　精緻顏值全撐住

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

南韓團體SEVENTEEN近期回歸，新專輯《FML》預購銷量突破460萬，超越紀錄。其中成員淨漢MV中的髮型也上了熱搜，出道時是長髮的他，無論長短髮造型都駕馭得宜。

SEVENTEEN

成員共13人的SEVENTEEN是Pledis 2015年推出的男團，Pledis在2020年成為韓國HYBE旗下子公司。SEVENTEEN出道至今將滿8年，專輯銷量再再突破紀錄，今年4月回歸的專輯預購銷量在第一天就將近400萬張，發售前更是突破了460萬張，超越2020年BTS 402萬張的紀錄，成為近年來專輯預售銷量最高的團體，在南韓男團中佔有一席之地，台灣也有非常多克拉（SEVENTEEN粉絲名稱）支持他們。

淨漢《Super》MV髮型引討論

其中成員尹淨漢在出道時就曾因長髮造型讓人注意，長髮造型維持一段時間，不管是長髮、短髮都駕馭得宜，變換髮型每每都會引起話題，不僅是克拉們，就連其他團體的粉絲也相當稱讚。

這次在新曲《Super》MV中的復古羽毛髮簪造型引起討論，淨漢精緻的顏值不管什麼髮型都能完美呈現，淨漢同時也是人氣王，IG發過的日常生活照總是會被粉絲神出來同款，以下我們就來盤點一下淨漢的髮型，不管是男生、女生都可以蒐藏參考，髮型也要Get同款！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEVENTEEN淨漢髮型盤點：

長髮時期

出道到2016年淨漢維持了中長髮，有時候也會以馬尾造型現身，不只黑髮也嘗試了不少髮色，像是棕色、古銅金和MV中的紫色等等，後來剪掉後就沒再留過這麼長的頭髮，也是粉絲心中相當懷念的造型。

《Pretty U》首次剪短 經典鮑伯頭

出道後第一次的短髮造型是以鮑伯頭現身，可以說是短髮最經典的造型，卻不常在男偶像身上見到，淨漢的清爽感與這個髮型相當合襯啊。

前長後短短髮

接著隨著時間的流逝，淨漢的頭髮也越來越短。像這類型將後面剃短，但上方、兩側還是保留一定長度的髮型，是許多男生想要造型有點變化時很推薦嘗試的。可以順著吹乾、也可以運用工具造型出波浪。

特殊髮色

身為偶像團體，又怎麼可能沒挑戰過幾個特殊髮色呢？粉絲心中經典的金髮波浪、銀白髮，以及就像是夕陽般的粉橘色挑染、和像草莓牛奶一樣的粉色等，如果是對造型很有自信、也願意好好照顧漂染秀髮的人，這幾款都是很適合春夏的髮色。

男友感短髮

接著比較常見的髮型淨漢也是有剪過的，這款經典的韓系短髮可說是韓國年輕男性的最愛。兩側會經過壓貼處理，髮根則是會燙或吹澎，帶上一點自然的彎度，讓人看起來相當親和，如果想要正式一點，也可以用造型品把髮絲往後抓，塑造線條感更為明顯的油頭。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

層次短髮

今年層次短髮可以說是非常流行，不僅女生剪起來好看，對於留過長髮的淨漢來說根本是小case。像是前陣子受到YSL邀請到歐洲看秀，一身黑色西裝搭配巴黎的夜色，雖然跟淨漢平常活潑的的氛圍大不相同，但反差的帥氣感同樣讓人心動不已。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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延伸閱讀：

● 《綠洲》薛仁雅短髮長髮都超仙！劇中私下髮型8款盤點，根本教科書等級！

● 2023春夏短髮造型推薦盤點：層次短髮變化、清純感Short Cut⋯

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, SEVENTEEN, 淨漢, 髮型

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