越樸實無華越昂貴的「Quiet Luxury」跟上了嗎？最低調奢華的新錶盤點

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

鐘錶有一項特質最是吸引人，就是它著眼於細節，畢竟在腕上這麼纖巧的空間裡，秒針寬個0.1公分一點點在眼裡看起來、手上戴起來都會有一定幅度的差異，所以，對於用料品質和作工精密都必然有更高的要求！這讓人聯想到「越樸實無華越昂貴」Quiet Fashion的流行，以及講求低調質感細節的Old Money老錢風穿搭，類似的概念轉到2023年《Watches & Wonders 鐘錶與奇蹟》（W&W）日內瓦錶展，場上有些作品看起來低調沉穩，卻藏有不簡單的職人精神和究極功夫，本篇就精選包括朗格、Cartier、Grand Seiko、Hermès、Parmigiani、Vacheron Constantin...共6款年度力作，以下一起來認識：

A. Lange & Söhne 朗格

朗格（A. Lange & Söhne）在W&W年度盛會上僅僅發表一款限定作品，Odysseus Chronograph外在設計和面盤配置簡單大方，內在擁有將現代技術帶到全新高度的精密製錶，首先是分、秒計時指針置於中央，代表不需要傳統上置於三點鐘和九點鐘的計時盤設計，面盤呈現更為乾淨俐落，啟動、停動及設定歸零之按把也彙整於四點鐘位置；再來最有趣的是，紅色中央計時秒針會動態飛返（Flyback），高速轉完之後準確歸位，如此高級的「安靜炫技」太教人折服。

Odysseus Chronograph計時碼錶，直徑42.5毫米，精鋼錶殼限量發行100枚，大日曆和大型星期顯示，紅色中央計時秒針，L156.1 DATOMATIC自動上鏈計時碼錶機芯， 50小時動力儲備。

Cartier 卡地亞

沒有想過Tank錶有這麼多種風格變化！Cartier自2015年開始推出Privé系列，主要挑選出品牌歷史資料庫裡的重要經典款，藉以將現代技術和工藝美感重現，2023年來到計畫的第七年迎來第七代作品：Tank Normale，致敬Louis Cartier於1917年設計、1919年發售的初始坦克腕錶，從收藏的角度來看也別具意義，新版忠於其嚴謹線條的方形錶面、藍鋼指針、凸圓形上鍊錶冠等特色，鍊帶款的錶殼輪廓與鍊節相呼應，面盤保有軌道裝飾線條，另有24小時制搭配代表日夜的漸層鏤空面盤款。

Tank Normale腕錶，070型手動上鍊機械機芯。750/1000黃K金錶殼，圓珠形錶冠鑲嵌一顆凸圓形藍寶石，拋光藍鋼劍形指針，藍寶石水晶鏡面。750/1000黃K金錶鍊。小時、分鐘顯示。機芯包含82個零件及21枚紅寶石軸承。機芯尺寸：15.29毫米，機芯厚度：2.15毫米，振頻：每小時25,200次，動力儲存約38小時。錶殼尺寸：32.6毫米 x 25.7毫米，厚度：6.85毫米。100枚獨立編號限量版腕錶，不防水。

Grand Seiko

洗鍊的日式美學與職人精神，讓Grand Seiko在製錶大國瑞士錶展裡更顯獨一無二，這款絕美的Masterpiece Collection手上鍊Spring Drive限量版腕錶，延續2021年奪得日內瓦鐘錶獎項的錶款面盤設計，藉由手工雕刻呈現品牌製錶工坊在隆冬之時，被靄靄白雪覆蓋的樺林冷冽美景，並延伸至錶圈和錶耳，飾紋捕捉光線所創造的神奇效果，搭配帶著微微弧線的貼手錶殼錶耳，和指針與時標的細緻倒角，視覺之美超越期待值，是細節為王硬道理的佐證。

Grand Seiko Masterpiece Collection手工雕刻手動上鍊Spring Drive限量版腕錶，鉑金錶殼，防眩鍍膜處理雙弧面藍寶石水晶鏡面，旋入式透明背蓋，鱷魚皮錶帶，三折式按壓錶扣，歐洲地區建議零售價：80,000歐元，限量50只。

Hermès 愛馬仕

Hermès的錶自帶一種摩登高級感，2023年度主題訂為「La Finesse du Temps 精妙時光」，彷彿也再次重申慢工細活的鐘錶之理，像是這款氣質文雅的Slim d’ Hermès Cheval de Legend，用簡約的錶殼形體，乘載了源自2010年由Benoit Pierre Emery所創作藝術絲巾的圖案，藉由極其細密的金質或琺瑯珠粒，先定位再鑿孔，然後一點一滴放上所需位置，再層層重覆燒製才能重現的獨特工藝面盤。

Slim d’Hermès 腕錶，直徑39.5毫米750 白金錶殼（約34.67克）鑲嵌52顆長方形切割鑽石（1.82 克拉）防眩光藍寶石水晶鏡面及底蓋，防水3個大氣壓，愛馬仕自製H1950超薄自動上鍊機械機芯，微型自動盤，48小時動力儲存，夾板橋以手工倒角，並滿佈愛馬仕專屬的H字母鐫刻飾紋，霧面奶油白色短吻鱷魚皮錶帶，750白金針扣（約 5.34 克），17毫米，限量24只，並有限量編號。

Parmigiani 帕瑪强尼

純粹主義設計理念指導著Parmigiani帕瑪強尼的創意製錶匠藝，這是對品牌風格定義的絕對條件－全球首席執行官Guido Terreni這樣為我們破題。而若要選哪一款錶在造型和功能上最能體現「純粹」的概念，想必非Tonda PF腕錶莫屬：將頂級複雜功能之一的追針計時化繁為簡，透過八點鐘和十點鐘按把，將橘色分針預先往前，各自增加五或一分鐘，錶冠位置按把則可將計時分針復位，如此一來即能簡單又快速的進行分鐘計時。

Tonda PF追針計時腕錶，直徑40毫米拋光與緞面打磨精鋼錶殼，搭配950鉑金滾花錶圈，功能：小時、分鐘、追針計時，PF052自動上鏈機芯，玫瑰金微型擺陀，動力儲備48小時，裝飾日內瓦波紋，珍珠紋，擺陀22K玫瑰金微型擺陀飾以“格狀大麥粒”璣鏤飾紋，防水深度60米，銀沙面盤修有手工鐫刻“格狀大麥粒”璣鏤飾紋，搭配18K金鍍銠手工鑲嵌時標，18K金鍍銠三角形鏤空指針時針和分針，18K玫瑰金三角形鏤空追針分針，拋光與緞面打磨精鋼鏈帶搭配精鋼折疊錶扣，零售價港幣250,000。

Vacheron Constantin 江詩丹頓

世上歷史最悠久，專研高級製錶領域的Vacheron Constantin，從1755年創立至今的267年以來，總是以少即是多的雅緻風格示人，對於工藝細節的追求當然也不在話下，一如新款Patrimony逆跳星期日曆錶，設計藍圖來自品牌在二、三〇年代的獨特對稱逆跳顯示設計，鉑金與金屬感鮭魚色錶盤的搭配更是經典組合，是經得起時間長河考驗的質感好錶。

Patrimony逆跳星期日曆，自動上鏈機械機芯，顯示功能小時，分鐘，逆跳星期和日期顯示，直徑42.5毫米950鉑金錶殼，透明藍寶石水晶錶底蓋，防水約30米，錶盤鮭魚色旭日紋，拱形外圈環繞「珠粒式」分鐘刻度圈，點綴經鑽石拋光處理的18K白金圓珠，18K白金鑲貼時標、18K白金時針和分針，藍鋼日期和星期指標，深藍色密西西比鱷魚皮錶帶，小牛皮襯裡，同色系縫線，大方格紋，經拋光處理的半馬耳他十字造型的950鉑金針扣。

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