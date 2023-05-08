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子瑜、宋慧喬素顏更漂亮　6位臉蛋天才保養守則公開

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

不論何種妝容打扮，韓星們在展示不同面貌時，也不吝展現讓人稱羨的好膚質。以下這六位韓星號稱「素顏臉蛋天才」，一起來看看。

BLACKPINK Jisoo

不論是SOLO新曲〈Flower〉或是在Coachella上精彩的表現，Jisoo的驚人美貌又再度受到討論，絕美的樣貌即使是素顏依然仙氣動人，水嫩無瑕的肌膚令人稱羨。Jisoo曾分享自己膚質屬於乾肌容易缺水，因此會勤敷保濕面膜，讓膚質保持潤澤狀態。

(G)I-DLE 舒華

我們辣台妹舒華常用直播與粉絲互動，有趣直爽的個性相當討喜，在直播時更是常常以素顏示人，完全沒有偶像包袱，她也曾分享過私下自己很少化妝、弄指甲等等，覺得淡妝或素顏更自在，她表示：「我愛好自然，也喜歡自己原本的模樣。」

Twice 子瑜

子瑜無懼以素顏亮相，她常常分享自己淡妝或素顏的模樣，展現清新自然的氣質。她曾分享自己皮膚偏乾性，因此日常保養注重保濕，而且她會減少進食油膩食物，吃得健康也能養出好膚質。

宋慧喬

在百想藝術大賞上容光煥發且拿下視后的宋慧喬總是擁有光滑肌膚，她也分享過自己常常飲用檸檬水，除此之外，抗老這件事是從她20幾歲開始就持續進行到現在的，還有下戲後、非工作狀態的私人時間也是盡量不化妝的。

林知衍（林智妍）

以《黑暗榮耀》再度讓台灣觀眾認識，也在百想藝術大賞上拿下最佳女配角，近期可說是愛情事業兩得意的林智妍也常在IG上Po出自己素顏的模樣，眉毛本身就濃密加上好膚質，感覺根本不需要化妝！她曾提過因為肌膚敏感，恪守減法保養以及定期去角質，也會自己打排毒果汁飲用。

秀智

秀智擁有國民初戀的美稱，素顏的清純模樣受到許多粉絲的喜愛，在保養她分享過自己獨創的洗臉法，4分鐘卸妝、2分鐘洗臉、4分鐘用溫水將臉洗乾淨，清潔後會直接使用精華液，認為這樣保養效果會更加直接、優秀。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《黑暗榮耀》林智妍被稱韓版湯唯！排毒果汁、減法保養維持好膚質

● 秀智保養技法大公開！獨創洗臉法、精華液去角質...不是粉絲也入坑的美貌！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 韓星, 素顏

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