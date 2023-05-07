網推「最愛的玫瑰香水」10款！Diptyque、潘海利根、Jo Malone通通有

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

《美麗佳人》在FB粉專發問「你最喜歡的玫瑰香水是哪一瓶？」引發網友熱烈推薦，以下就整理出10款網友最愛。

Diptyque玫瑰之水淡香水

非常經典的玫瑰香水，也擄獲不少網友的心。玫瑰之水淡香水完美調合了摩洛哥千葉玫瑰與大馬士革玫瑰兩種玫瑰。千葉玫瑰的含蓄甜美加上大馬士革玫瑰的優雅高貴，互為互補，使玫瑰香氣完美交織並且更加濃郁。

驚喜的是其略帶有佛手柑和黑醋栗的甜酸味調，同時還具有麝香、雪松的溫暖芬芳，讓香氣更加飽滿怡人。

聞起來宛如拾起玫瑰花瓣，加入綠葉和根莖與花蕾，並浸泡於清水中，靜候細膩花香、果香和酸澀的綠葉香調散發蔓延，是清晨玫瑰花瓣上的露水那般的淡雅清甜。

香調：摩洛哥玫瑰、大馬士革玫瑰、佛手柑、黑醋栗、雪松。

同場加映：Diptyque花都之水淡香精

Diptyque除了玫瑰之水，花都之水淡香精也被點名。當時是2020年情人節推出的玫瑰香水，也是品牌第一款柑苔調香水作品。香氣是佛手柑的清新，巧妙中和濃郁的果香，還有嵌入其間的粉紅胡椒。接著是保加利亞和土耳其玫瑰，還有來自非洲地區葛摩群島的依蘭依蘭，層層疊疊的花瓣呼之欲出，馥郁流香，無比甜蜜。最後則是木質的廣藿香，優雅結尾。網友大讚：「在加拿大時噴這瓶回頭率超高，在街上被路人追問過差不多10次」。

DIOR香氛世家晨露玫瑰

清新花香調的晨露玫瑰，味道細膩且富含詩意，像是在玫瑰盛開的瞬間摘下，保存其極致完美的香氣。

調香師說：「這款香氛靈感來自記憶中，晨曦時分的五月玫瑰花田，玫瑰花瓣上盡是朝露，等待著採花人。隨著採花人輕巧地以手工摘採玫瑰，空氣中飄散著鮮嫩的花莖氣息，還有縈繞在指尖、花萼的微微胡椒香氣。」

Penhaligon’s潘海利根The Coveted Duchess Rose（獸首狐狸）

Penhaligon’s潘海利根獸首系列中，狐狸一直擁有高人氣，代表角色是公路與花豹的女兒。香氣前味是可愛清新的柑橘，接著是水氣淋漓的雨後玫瑰，有著無可比擬的純真感，後味則以麝香等木香隱喻著性感特質。

香氣調性：柑橘、玫瑰、麝香氣息的木材。

Maison Francis Kurkdjian（MFK）愛戀玫瑰淡香精

新鮮的香氣彷彿置身在一大片的玫瑰園裡，以400朵玫瑰凝聚滿滿的愛戀香氣。150朵保加利亞大馬士革玫瑰、卡拉布里亞佛手柑、甜豌豆精粹與加州橙，融入紫羅蘭花與玉蘭花，串起250朵南法格拉斯百葉玫瑰與雪松麝香精心淬鍊，有如玫瑰花瓣般的飄柔和清新。

前調：卡拉布里亞佛手柑、甜豌豆精粹、加州橙、保加利亞大馬士革玫瑰。

中調：紫羅蘭、玉蘭花。

後調：雪松麝香、格拉斯百葉玫瑰。

Jo Malone London絲絨玫瑰與烏木

香氣具豐富層次，將大馬士革玫瑰的馥郁細緻花香壟罩於珍貴烏木的煙燻迷香之中，以丁香激發出耀目光芒，交織美味杏仁糖。整體聞起來比較馥郁，很有神秘感，像是性感又濃烈的愛。

初調：丁香

中調：大馬士革玫瑰

基調：烏木

嬌蘭花草水語晨霧玫瑰淡香水

晨霧玫瑰是嬌蘭花草水語系列香水中的人氣王。玫瑰因為黑醋栗的歡快香調添加了意外驚喜，荔枝花在檀香木花床上綻放，散發出歡愉香氣，溫柔的檀香則是在後靜靜襯托。

主要香材：玫瑰、雪松。

Frederic Malle UNE ROSE一輪玫瑰香精

比起其他經典玫瑰香水更深層的味道。混著泥土、松露味的玫瑰大膽而原始，是一款誘人的香氣，特別適合愛好濃郁玫瑰香調的人。

前調：玫瑰

基調：松露（香根草、廣藿香、海狸香）

愛馬仕聞香珍藏系列玫瑰花道淡香水

玫瑰花道是調香師Jean-Claude Ellena在2004年創造的第一款聞香珍藏系列香氛。創作靈感源自日本花道，由此衍生出一款飄逸的玫瑰香水，玫瑰花瓣與火參那清新綠香之間產生令人驚奇的對比。

調香師解釋：「日本的傳統花藝運用極簡的元素，組合花材與植物來創造，這種表達形正好完美地符合我調配香水的創造形式。一朵早晨的玫瑰，點點濕潤朝露，細膩又輕盈。」

BYREDO無人之境淡香精 ROSE OF NO MAN’S LAND

BYREDO無人之境淡香精是一罐很有故事的玫瑰香水，特別向第一次世界大戰時，在前線搶救無數生命的「荒原玫瑰」護士致敬，代表著憐憫且無私的愛心，精緻優雅的香氣溫柔地包覆肌膚並充滿堅定的力量，是比較顛覆傳統的玫瑰香味。

這朵玫瑰具有堅韌的生命力，獨自綻放在荒野，以「土耳其玫瑰」為主調，搭配粉紅胡椒，交織出不同於以往的香味，並隱含著淡淡的覆盆子清新香調。

前調：粉紅胡椒、土耳其玫瑰

中調：覆盆莓花、土耳其玫瑰原精

後調：紙莎草、白琥珀

LE LABO玫瑰31 ROSE 31

近年大受好評的木質玫瑰香水，帶有乳香、雪松、沉香等木質及大量的麝香，將格拉斯玫瑰帶入另一境界。

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