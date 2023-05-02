《黑暗》林智妍苦熬10年拿下百想女配　一壞成名「不會放棄演戲」

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「希望成為可以展現多面向的演員，即使要花的時間很長，但一步一腳印，慢慢地讓觀眾知道，我是一個很努力的演員。」

電影演員 VS. 電視劇演員

在位階分明的韓國，以電影出道可以更快進入影劇圈的高階位置，2014年林智妍的《人間中毒》，讓她以新人之姿入圍包括青龍、釜日、百想等重要獎項，當時則拿下釜日電影獎。可惜與青龍、百想擦身而過，後來的電影作品並未讓她持續保持「電影演員」的聲勢。早前在韓國，如果可以持續演出電影，大部分演員就會以電影演出為主，而現在OTT平台成為主流後，許多電影演員終於肯演電視劇，一方面是OTT平台的投入資金，另一方面則是世界性的放送，所以很多所謂的電影演員，才肯「下凡」演出電視劇。

2015年開始演出電視劇後，話題平平，直到這次《黑暗榮耀》才讓她一壞成名，首次演出反派就受到熱烈討論。

最迷人的反派角色

關於最迷人的反派，近期最好的範例就是《上流戰爭》中飾演千瑞珍的金素妍，童星出道的她出道將近27年，終於在快要40歲時入圍百想藝術大賞，並且以狗血劇拿下最佳女主角獎。林智妍過去並沒有演過反派，她在受訪時表示，看劇本時覺得很有趣，但卻很擔心自己沒辦法勝任朴涎鎮這個角色，不過還是抱著挑戰的心態去完成這次的演出，展現自己的野心，除了在人設上的挑戰，還有因為劇情需要抽煙，加上有時大吼大叫的台詞，喉嚨甚至有時發不出聲音

而關於「眉毛演技」也受到討論，劇中朴涎鎮的眉毛特別有戲，對於角色有輔助效果，林智妍表示自己小時候很討厭自己濃眉，不過這次卻成為很好的輔助道具。從眉毛、嘴巴到服裝色系挑選，每一個細節都有著豐厚的層次，讓角色更加突出。

另外朴涎鎮的氣象播報員職業，林智妍也是重複看了好幾遍氣象主播的播報細節。劇中16場播報戲的台詞，至今都沒有忘記。而成果顯而易見是超越自己想像的，得到了業界與觀眾的認可，這回能夠入圍百想藝術大賞的話，一點也不讓人意外了。在受訪的節目上，林智妍也表演了氣象播報，讓許多網友調侃，涎鎮啊，這次播報詞是自己寫的吧？（笑）

迫切而努力的自己

出道至今10年時間，在人才濟濟、競爭激烈的韓國影劇圈，女演員特別不吃香。而對林智妍來說，在當演員的這些歲月裡，都展現了自己的努力與迫切性。年輕的時候經常被罵，當然也會有難過哭泣的時候，那種被罵後的自卑感，反而更加激勵自己要努力往前，還要更加執著地去研究，仔細思考自己的表演，她說：「即使挫折經常來得措手不及，但我就一心只想要演戲，不想要放棄、不想要有任何後悔！」

林智妍也談到，這次因戲爆紅接受許多訪問，母親對她從來都沒有後悔的言論感到贊同，儘管可能常常會哭著回家，但從來沒說過要放棄，這讓林智妍內心是感慨萬千。而對於未來想成為怎樣的演員？林智妍說：「希望成為可以展現多面向的演員，即使要花的時間很長，但一步一腳印，慢慢地讓觀眾知道，我是一個很努力的演員。」

百想藝術大賞最佳女配角

終於努力沒有白費，2023年百想藝術大賞以《黑暗榮耀》朴涎鎮一角拿下最佳女配角獎。感言中提及，對我來說，朴涎鎮是一個挑戰，害怕自己會失敗。至今都還害怕演戲的我，總是感到挫折、自責，偶爾會有「我是不幸的嗎？」、「我想做的事和擅長的事不一樣嗎？」這樣的想法。所以今天想在我尊敬的前輩和同事們面前對自己說：「作爲涎鎮而活你非常辛苦，妳也做得很好。妳好帥，涎鎮。」我會努力成爲無論怎樣都能演好所賦予的作品和角色的演員！讓人十分為她開心，繼續把花路走下去吧！

《黑暗榮耀》第一、二季，上下部共16集，可以在Netflix上觀看。

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