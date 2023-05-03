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試・開箱／宋慧喬、Jennie都畫「透明仙女眉」！柔霧空氣感、深淺有層次

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▲眉筆,眉毛,眉彩,彩妝,benefit,I`M MEME,dejavu,彩妝。（圖／IG、品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／kyo1122 IG、for_everyoung10 IG、roses_are_rosie IG、jennierubyjane IG、品牌提供

眉毛是妝容很重要的亮點，擁有好看眉型，可以讓五官更立體，而近年眉妝趨勢以「透明仙女眉」為主軸，帶有空氣感的妝效可以讓整個人精氣神升級之外，更是展現出溫柔的親和力，benefit首席美妝師Ann就分享三大技巧，打造輕盈感眉型。

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Step 1：淺色眉粉打底

想要打造好看的眉型，一支眉筆從頭畫到尾可不行；Ann就建議，可以選擇比髮色淺一號或兩號色的眉粉，先在整個眉型的位置描繪出陰影，並使用螺旋刷一邊畫、一邊調整顏色濃淡，連眉毛邊界都要打造自然淡出的漸層，製造出溫柔質感。

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Step 2：眉筆填補空隙

接著使用跟髮色接近的細眉筆，針對沒有毛髮空隙部分，由下往上描繪出根根分明的毛流感，眉尾稍微加強色調並且收細，透過兩個不同深淺的顏色搭配，更可以呈現出眉毛的層次與立體度，這樣畫毛流也不會過於突兀鮮明，連新手都可以輕鬆上手。

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Step 3：眉蠟自然絨毛感

在整個顏色畫完之後，可以使用透明的眉蠟先整個眉毛逆梳，讓每一根毛髮都沾取膏體之後，再進行順梳，增添眉妝完整度與自然感，同時也有定型效果，讓毛流更好看的擁有自然曲線，不會亂翹亂歪。

【推薦單品】

＃benefit 粉好上手眉粉盒，售價880元

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「眉毛專家」benefit向來專注打造精緻眉妝，已經很久沒有出現過的眉粉終於在今年回歸，一次10個色選讓各種髮色的人都可以找適合顏色，粉質設計可以創造出輕柔霧感的眉妝，恰到好處的濃淡色澤，新手也能畫出大師眉，推開之後還有定色效果，抗汗一絕。

＃I'M MEME 我愛眉好逼真極細眉筆，售價250元

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韓系潮流品牌I'M MEME推出開架最細1mm窄面筆芯的眉筆，畫毛流、填色澤都輕鬆，自動免削設計簡直懶人福音，絲滑筆觸描繪起來相當順手，搭配眉刷輕鬆就可以創造自然眉型，這次更加碼上市灰棕色調，染冷色系髮色的人絕對必GET。

＃dejavu 就是自然輕盈眉彩膏，售價260元

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日系開架品牌dejavu的眉彩膏採用直徑3mm極小刷頭，特別像是亞洲女性毛髮不旺盛的狀態，用它可以輕鬆抓出根根毛流，並且均勻上色，讓整個眉毛妝容更有一致性，看起來妝效更自然，輕鬆創造具有質感的造型。

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