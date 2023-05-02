fb ig video ETtoday search mobile

MET Gala／王嘉爾帥度破表獲外媒盛讚！男星扮「銀貓」闖紅毯屁股蛋全露

>

記者王則絲／台北報導

年度「時尚奧斯卡」Met Gala於台灣時間今（2日）早上登場，2023年主題定為「Karl Lagerfeld：A Line of Beauty」致敬老佛爺，看完女星們的華美造型後，男星們的浮誇度、帥度也分毫不輸，其中牽著楊紫瓊的手一起登上紅毯的王嘉爾，墨鏡造型帥度破表，獲得外媒高度讚賞；另一搞怪擔當饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X）化身一隻「銀貓」出場，轉身屁股蛋全露，成功搶下版面。

▲Met Gala男星 。（圖／路透）

▲王嘉爾出席Met Gala造型或外媒盛讚。（圖／路透）

王嘉爾日前才登上科切拉（Coachella）音樂祭表演，這回也受邀參加Met Gala，私下與楊紫瓊感情交好的他，牽著楊紫瓊的手一起走上紅毯，他以一襲LOUIS VUITTON全黑合身造型，搭配皮手套與墨鏡，加上些微慵懶散亂的髮型，帥度破表，有不少粉絲認為有「剪刀手愛德華」的既視感，獲得外媒們高度評價。

▲Met Gala男星 。（圖／路透）

▲Met Gala男星 。（圖／路透）

▲納斯小子「銀貓」造型驚豔紅毯。（圖／路透）

一向高調、熱愛搞怪的饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X），在今年Met Gala使出渾身解術，在全身皮膚塗滿銀色彩繪，並用水鑽珍珠黏貼，化身一隻貨真價實的「銀貓」，所要模仿的就是老佛爺的愛貓Choupette，毫不遮掩的展露精實身材，翹臀輪廓更是一覽無遺。

▲Met Gala男星 。（圖／路透）

▲傑瑞米波普的巨型斗篷幾乎佔據了整條紅毯。（圖／路透）

美國演員傑瑞米波普（Jeremy Pope）參考老佛爺經常穿的黑白造型，身穿一身簡單黑裝，並罩上一件巨型斗篷披風，目測長度超過5公尺，在紅毯上一攤開幾乎阻擋其他明星的去路，相當招搖，上頭以針織技法打造的黑白灰色漸層老佛爺肖像，為傑瑞米波普攜手BALMAIN設計師Olivier Rousteing紀念老佛爺打造而成。

▲Met Gala男星 。（圖／路透）

▲蕾哈娜與老公A$AP Rocky攜手出席Met Gala。（圖／路透）

蕾哈娜（Rihanna）與老公A$AP Rocky今年同樣連袂登場，當晚A$AP Rocky向老佛爺2004年於東京秀場穿著的造型致敬，上身簡單的黑西裝、下身疊搭多層皮帶，並在格紋裙內搭水鑽牛仔褲，全套來自GUCCI造型，相當有他的個人潮流品味特色。

▲Met Gala男星 。（圖／路透）

▲拉丁天王Maluma穿著BOSS套裝出席Met Gala。（圖／品牌提供）

拉丁鮮肉天王Maluma此次出席Met Gala，身上穿著的訂製禮服為BOSS為其打造，圍巾上繡有老佛爺在1998年寫給HUGO BOSS前創意總監Werner Baldessarini的手寫字條。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

Met gala, 王嘉爾, Jackson Wang, 納斯小子

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

個性互補、注定在一起的三大星座！TOP 1簡直天造地設的最佳情侶

個性互補、注定在一起的三大星座！TOP 1簡直天造地設的最佳情侶

CITIZEN陪伴女性綻放自我　花漾女兒周曉涵母親節錶獻祝福

CITIZEN陪伴女性綻放自我　花漾女兒周曉涵母親節錶獻祝福

專家揪「3大洗頭壞習慣」難怪容易出油又掉髮！超多女生都犯過

專家揪「3大洗頭壞習慣」難怪容易出油又掉髮！超多女生都犯過

你會不會單身很久呢？超強心測抓到單身關鍵因素 MET Gala／Jennie穿香奈兒古董裙初登場　宋慧喬公主切髮型氣勢全開 安格斯12星座一周運勢5／1-5／7　雙子打不過就逃、天秤做好時間管理 Met Gala／妮可基嫚穿19年前粉紅羽毛禮服像仙女　安海瑟薇別針裙好危險 你內心最缺乏的是什麼？一張圖分析你的隱藏世界 穿上「白色樂福鞋」集優雅於一身　CHANEL隨性又溫柔、Tod’s魅力滿點 始終無法脫單？超強心理測驗找出你桃花不好的原因

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面