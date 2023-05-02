MET Gala／王嘉爾帥度破表獲外媒盛讚！男星扮「銀貓」闖紅毯屁股蛋全露

記者王則絲／台北報導

年度「時尚奧斯卡」Met Gala於台灣時間今（2日）早上登場，2023年主題定為「Karl Lagerfeld：A Line of Beauty」致敬老佛爺，看完女星們的華美造型後，男星們的浮誇度、帥度也分毫不輸，其中牽著楊紫瓊的手一起登上紅毯的王嘉爾，墨鏡造型帥度破表，獲得外媒高度讚賞；另一搞怪擔當饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X）化身一隻「銀貓」出場，轉身屁股蛋全露，成功搶下版面。

▲王嘉爾出席Met Gala造型或外媒盛讚。（圖／路透）



王嘉爾日前才登上科切拉（Coachella）音樂祭表演，這回也受邀參加Met Gala，私下與楊紫瓊感情交好的他，牽著楊紫瓊的手一起走上紅毯，他以一襲LOUIS VUITTON全黑合身造型，搭配皮手套與墨鏡，加上些微慵懶散亂的髮型，帥度破表，有不少粉絲認為有「剪刀手愛德華」的既視感，獲得外媒們高度評價。

▲納斯小子「銀貓」造型驚豔紅毯。（圖／路透）



一向高調、熱愛搞怪的饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X），在今年Met Gala使出渾身解術，在全身皮膚塗滿銀色彩繪，並用水鑽珍珠黏貼，化身一隻貨真價實的「銀貓」，所要模仿的就是老佛爺的愛貓Choupette，毫不遮掩的展露精實身材，翹臀輪廓更是一覽無遺。

▲傑瑞米波普的巨型斗篷幾乎佔據了整條紅毯。（圖／路透）



美國演員傑瑞米波普（Jeremy Pope）參考老佛爺經常穿的黑白造型，身穿一身簡單黑裝，並罩上一件巨型斗篷披風，目測長度超過5公尺，在紅毯上一攤開幾乎阻擋其他明星的去路，相當招搖，上頭以針織技法打造的黑白灰色漸層老佛爺肖像，為傑瑞米波普攜手BALMAIN設計師Olivier Rousteing紀念老佛爺打造而成。

▲蕾哈娜與老公A$AP Rocky攜手出席Met Gala。（圖／路透）



蕾哈娜（Rihanna）與老公A$AP Rocky今年同樣連袂登場，當晚A$AP Rocky向老佛爺2004年於東京秀場穿著的造型致敬，上身簡單的黑西裝、下身疊搭多層皮帶，並在格紋裙內搭水鑽牛仔褲，全套來自GUCCI造型，相當有他的個人潮流品味特色。

▲拉丁天王Maluma穿著BOSS套裝出席Met Gala。（圖／品牌提供）



拉丁鮮肉天王Maluma此次出席Met Gala，身上穿著的訂製禮服為BOSS為其打造，圍巾上繡有老佛爺在1998年寫給HUGO BOSS前創意總監Werner Baldessarini的手寫字條。