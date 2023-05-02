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44歲小S狀態超好！自曝「超嚴格瘦身菜單」，一天只吃一餐

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▲小S教你瘦身要先管住嘴。（影／記者曾怡嘉攝） 

記者曾怡嘉／台北報導

小S今天以一身桃紅洋裝現身膠原蛋白飲新品代言活動，她肌膚發亮整個少女味十足，她笑言：「以前工作回家都要喝一杯紅酒讓自己轉換心情放鬆情緒，但現在有了夜膠原飲，一喝就很放鬆、幫助睡意超有感，就連婆婆都搶著喝。」

▲▼44歲小S自曝「超嚴格瘦身菜單」 。（圖／翻攝自FB/小S徐熙娣、品牌提供）

▲小S分享最近愛上運動，幫助維持好狀態。（圖／翻攝自FB/小S徐熙娣）

小S也自豪44歲還能保有如此好的狀態，歸功於從以前到現在就維持喝溫熱水的習慣，冷的飲品幾乎完全不碰，她也分享最近除了羽球和跳舞以外，也想把跑步變成例行公事，因為跑步之後會分泌腦內啡，整個人心情變超好，工作起來也很嗨，不再像以前一樣，只要一工作就很想要回家。

▲▼44歲小S自曝「超嚴格瘦身菜單」 。（圖／翻攝自FB/小S徐熙娣、品牌提供）

▲小S連續兩年代言膠原蛋白飲。（圖／品牌提供）

被問及瘦身是否有什麼祕訣？她則大方坦承：「現在一天只吃一餐，時間大概落在下午3-4點左右，吃的東西大概就是水煮青菜、燙牛肉片、豆腐等等，還是得攝取足夠的蛋白質，晚上難免會有飢餓感，但大S則鼓勵她：『當你感到飢餓的時候，代表正在消耗卡路里』，所以晚上會追劇轉移注意力，再搭配夜間的膠原蛋白，趕快睡覺熬過去就好了，但是如果最近比較沒有重要的工作，還是會放縱一下，下午會吃日本料理搭配1-2杯清酒，就覺得很開心了。」

▲▼44歲小S自曝「超嚴格瘦身菜單」 。（圖／翻攝自FB/小S徐熙娣、品牌提供）

▲擁有好膚質即使素顏示人也沒在怕。（圖／翻攝自FB/小S徐熙娣）

她也強調最棒的消水腫方式就是靠運動和大量排汗，她就連做菜都會搭配著音樂蠕動，就是不想要靜下來，她也透露最近入手了一個蒸氣的機器，只要一進去20分鐘，全身就會大流汗，對於消腫十分管用！

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關鍵字：

小S, 膠原蛋白, 瘦身, 保養

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