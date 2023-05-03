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林志玲完美套進「4年前婚禮禮服」！自曝當媽後也曾發胖、有腰間肉

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▲▼ 林志玲穿「4年前婚禮禮服」秀好身材。（圖／記者周宸亘攝）

▲林志玲出席代言活動，穿4年前婚禮禮服大秀緊實好身材。（圖／記者周宸亘攝）

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供、翻攝林志玲IG

女神林志玲4年前和「國民姐夫」AKIRA攜手步入婚姻，生子後更是將大部分時間都留給了家庭，鮮少公開露面，2日難得出席代言醫美活動，不僅肌膚狀態超凍齡，她更穿上當年世紀婚禮所穿的訂製流蘇小禮服，緊緻好身材驚艷全場，她現場自曝自己當媽後也曾身材走樣，還安慰自己是「幸福肥」，好在現在已恢復到當年的完美狀態。

▲▼ 林志玲穿「4年前婚禮禮服」秀好身材。（圖／品牌提供、翻攝林志玲IG）

首次擔任醫美體雕器形象大使的「志玲姐姐」，特別選穿當年婚禮after party時著裝的性感亮片禮服現身，大方展現S型窈宨曲線，讓現場鎂光燈閃不停。被主持人黃子佼開玩笑問到，穿這件禮服「是不是因為找不到新的衣服？」她透露其實這是小巧思，除了希望能把當時美好快樂的感覺繼續延續，同時也證實自己身材已恢復到4年前結婚時的完美狀態。

▲▼ 林志玲穿「4年前婚禮禮服」秀好身材。（圖／品牌提供、翻攝林志玲IG）

談到當媽媽後維持身材的「困難」，她表示與其說很困難，應該是自己當媽媽後太放縱和太放鬆，「我覺得很多媽媽可能都24小時忙到不會去照鏡子了，就忘了好像要愛自己這件事，我也有經歷過那一段」。

她坦言女性經過生產之後，一定會面對到肌膚鬆弛，和再怎麼瘦都回不到從前，尤其是腹部和後腰側的肉，「抱小孩時，都會用肚子和骨盆的力量去撐小孩，也會一直彎腰，慢慢的就好像會駝背、肚子往前凸」，不正確的姿勢使得下盤越來越腫，還安慰自己「沒關係這是幸福肥」，直到有次看到大鏡子真的被自己嚇到，想說這是誰，她才意識到自己的體態走樣。

她也分享過去維持身材的秘訣就是單純只靠飲食、運動，「但現在是可以靠科技幫忙的時代，既然知道科技可以幫助我們，就可以仰賴科技幫助，身材變好之後，更有精神和體力去面對家裡的大小事」。

▲▼ 林志玲穿「4年前婚禮禮服」秀好身材。（圖／品牌提供、翻攝林志玲IG）

被問到平時是不是跟老公一起運動，她笑說「姐夫」AKIRA是非常節制的人，「他平時運動很規律、強度也非常高，所以我們沒有辦法一起運動。」但最近老公也有發現她的體態轉變，「以前帶小孩都穿的比較寬鬆，最近開始穿緊身的衣服，有天他看著我說『好像瘦了』，我就非常開心說沒錯！」她更加碼透露品牌原本也想推薦AKIRA來體驗，「但他平常運動強度就已經高了，我不敢讓他來，不然我的壓力就更大了」。

▲▼ 林志玲穿「4年前婚禮禮服」秀好身材。（圖／品牌提供、翻攝林志玲IG）

最後林志玲也分享自身抗老和永保美麗的秘訣，「變老既然不可逆，我們更要迎向它去抗老，大家都記得要保養臉，但其實身體更重要，才會帶給我們健康」。還有要灌溉自己青春的心境，「青春的心境會讓我們永遠快樂，那會是從內而外散發出的光芒」。

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關鍵字：

林志玲, 志玲姐姐, 瘦身, 減肥, 保養, , 凍齡, 女星, 秘訣, 維持身材, AKIRA

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