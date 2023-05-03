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夏綠蒂公主緊抱愛犬過8歲生日　燦笑神複製老爸威廉

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夏綠蒂公主 。（圖／翻攝IG）

▲英國王室發布夏綠蒂公主8歲生日照，她穿著Boden藍白針織衫抱著愛犬Orla。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／綜合報導

英國王室第三順位繼承人、夏綠蒂公主昨歡度8歲生日，按照威爾斯親王威廉與凱特王妃官方IG的傳統，會在兒女生日前一天釋出新照，這回不例外，但更令人驚喜的是夏綠蒂公主生日當天，為感謝廣大民眾的熱情祝福，再加碼再發一張她抱著愛犬Orla燦笑的照片，她的長相與神情完全複製爸爸，讓網友一面倒說：「威廉的基因真強大！」

夏綠蒂公主 。（圖／翻攝IG）

▲夏綠蒂公主穿Trotters小花洋裝笑得燦爛。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

夏綠蒂公主生日當天的新照由攝影師Millie Pilkington掌鏡，只見穿著英國品牌Boden藍白針織衫的夏綠蒂，趴在花叢之間緊緊抱著西班牙獵犬Orla，去年王室發布她過7歲生日的照片，也是環抱著愛犬的模樣，足見Orla多受寵愛，絕對是小公主的最佳玩伴。

夏綠蒂公主 。（圖／翻攝IG）

▲威爾斯親王威廉與凱特王妃剛歡度結婚12周年。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

生日前夕發布的照片中，夏綠蒂穿著英國童裝品牌Trotters小花圖案白色洋裝，風格清新可愛，由凱特王妃親自拍攝，捕捉她開懷大笑的瞬間，陽光般的笑容讓網友們都融化了，直呼「根本是迷你版威廉」。

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關鍵字：

夏綠蒂公主, 威爾斯親王威廉, 凱特王子妃

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