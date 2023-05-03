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安心亞打拚買珠寶送媽媽　自謙「還不夠努力」

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▲▼ 安心亞 。（圖／公關照）

▲安心亞佩戴DAMIANI全新Mimosa含羞草系列全鑽高級訂製珠寶璀璨之花。（圖／DAMIANI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

義大利珠寶品牌DAMIANI今在台發表首度曝光的Mimosa系列全鑽高級珠寶，由女星安心亞示範靈感源自含羞草的最新力作，她特別鍾愛鑲有5種不同切工、12顆超過2克拉鑽石的項鍊，她說：「因為當中有一顆心形切割鑽石，我的名字有『心』字，最想收藏心形鑽。」她也想藉著參加珠寶展的機會，帶媽媽選母親節禮物，她表示：「我們母女風格不同，以前送的項鍊媽媽不愛，還是帶她挑比較保險。」

▲▼ 安心亞 。（圖／公關照）

▲安心亞因為名字有「心」字，熱愛心形切割鑽石。

安心亞透露媽媽熱愛亮晶晶的珠寶，她期許自己要努力工作完成媽媽的夢想，謙稱：「我還不夠努力。」今日她所戴的Mimosa系列全鑽高級珠寶為DAMIANI靈感源自含羞草的新作，可配成套的鑽錶、鑽戒均透過大小不同的美鑽錯落排列出立體層次，微小的貴金屬環交織出柔軟質感，璀璨迷人；除了白鑽款式，另有一套紅寶石含羞草作品，當中項鍊垂墜3顆總重11.73克拉紅寶石，相當華美。

▲▼DAMIANI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Mimosa璀璨之花高級訂製珠寶鑽石項鍊（左起）11,200,000元，耳環1,363,000元，戒指820,000元。

▲▼DAMIANI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Mimosa紅寶含羞高級訂製珠寶項鍊（左起）6,880,000元，戒指2,620,000元，耳環2,720,000元。

▲▼DAMIANI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Belle Époque十字架藍寶石鑲鑽項鍊，281,900元。

為讓台灣收藏家更貼近品牌設計精神，曾18次榮獲「珠寶界奧斯卡」國際鑽石設計大獎（Diamonds International Awards）的DAMIANI，特別在台展出當中的4件得獎作品，包括1992年獲獎的FLASH閃電與CARESSE擁抱、1996年SAHARA撒哈拉以及1998年的THE WHEEL輪子，均為非賣品，但仍有機會訂製。

▲▼DAMIANI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲DAMIANI展出1992年獲國際鑽石設計大獎作品FLASH閃電。

▲▼DAMIANI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲DAMIANI 1998年獲得國際鑽石設計大獎的THE WHEEL輪子。

今年歡慶130周年的MIKIMOTO，則由知名造型師 Julia von Boehm、女星凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）與超模 Amber Valletta在紐約共同主持私人派對，為品牌130周年慶暖身，3位主人與跑趴名流布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）和妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）、《璀璨帝國》實境秀台裔超級貴婦 Christine Chiu都戴著MIKIMOTO珍珠現身在紐約中央公園大廈頂層公寓舉辦的派對，品牌也同時展出最新高級珠寶系列吸引目光。

▲▼DAMIANI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO日前於紐約舉辦派對，超模Amber Valletta（左起）、女星凱蒂荷姆斯與造型師共同主持。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼DAMIANI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO在紐約派對展出高級珠寶系列新作。


 

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關鍵字：

安心亞, DAMIANI, MIKIMOTO

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