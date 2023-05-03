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Nike經典鞋打4折！「官網快閃特惠開跑」折上折現省2千元

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記者鮑璿安／台北報導

Nike官網無預警開跑Member Days 快閃特惠活動，這波商品最低6折，輸入促銷代碼再享額外7折。且品項多元，像是熱門經典鞋款Nike Dunk 高筒、Nike Air Force 1以及Nike Air Max 等都在特惠清單內，至少省下2千元，民眾把握5月 7 日前購物相對划算。

▲nike 。（圖／翻攝自nike官網）

▲Nike Dunk 高筒 Retro SE男鞋即可用 1,595 元的優惠價格入手 。（圖／翻攝自nike官網）

▲nike 。（圖／翻攝自nike官網）

▲Nike Air Force 1 來到1,679元 。（圖／翻攝自nike官網）

此次Member Days 優惠期間至5 月 7 日 (23 點 59 分) 為止，任購 3 件商品以上，即可使用促銷代碼 「SALE30」 再享特惠商品7 折優惠，相當於折上折。舉例熱門鞋款Nike Air Force 1，原價4千元打6折後來到2,399元，若額外輸入折扣碼就享有到手價1,679元，幾乎是打4折的力度；Nike Dunk 高筒 Retro SE男鞋即可用 1,595 元的優惠價格入手。

▲▼運動單品 。（圖／品牌提供）

▲潮流大使Ozone搶先示範SUPERSTAR鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼運動單品 。（圖／品牌提供）

▲話題足球鞋SAMBA 。（圖／品牌提供）

同時，adidas Originals推出全新「HOME OF CLASSICS」系列，以經典和創新相互融合，潮流大使Ozone搶先示範SUPERSTAR鞋款，這雙再熟悉不過的貝殼鞋除了經典白黑色調，本次帶來適合春夏的復古奶油橘配色，6位成員不約而同以復古工裝上身，搭配上趣味的雷射全像（hologram）三葉草LOGO貫穿造型。系列另也以極具標誌性的滑板鞋履CAMPUS、話題足球鞋SAMBA 等經典鞋型作為藍本，重新演繹出經典風貌，代表復古潮流的魅力仍能感染多個世代。

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關鍵字：

NIKE, 官網, 特價, 優惠

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