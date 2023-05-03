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木村拓哉公開3大身材保養法！靠「納豆＋醋」凍齡　衣櫃要留20歲牛仔褲

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文／妞新聞

人稱「90年代少女殺手」的木村拓哉，出道至今31年人氣依舊不減，不論廣告代言、戲劇都會引起網路上的轟動，而關於50歲木村大神的身材保養，也是讓大家爭相討論的熱門話題之一。雖然在大神的臉上多了一點歲月的痕跡，不過體態可是完全沒有改變！在先前木村拓哉也透過媒體曝光自己的「3大保養身材的方法」，就讓妞編輯來和大家分享吧。

木村拓哉身材保養法

1.吃納豆時會加入「醋」？

https://www.instagram.com/p/CkwkeNvhQgs

身為「納豆控」的大神，可說是餐餐都得配上他最心愛的納豆，而他食用納豆的方法，更是其所未見！木村曾在節目上分享自己會在納豆上淋「醋」，這樣的吃法也令人感到不可思議。而營養師片村優美對此也表示，醋中含有的「醋酸」具有抑制血糖上升、減少內臟脂肪的作用，另一方面，納豆含有的納豆激酶，能有效地防止血栓形成，並促進血液循環。兩者加在一起，即有助於預防疾病和抗老，還能預防老花眼！

2.不吃白砂糖、白米

https://www.instagram.com/p/CpkN7SsrBZN

木村大神也是寡醣（オリゴ糖）的愛用者，除維持正常飲食外，在他的家中完全放有放任何的白砂糖，皆是使用寡醣來替代。而寡醣對腸道健康也富含了不少的好處，像是促進腸胃蠕動、幫助好菌的生長等。另外，大神平時在家也不吃白米，而是會自製「酵素玄米（發酵糙米飯）」來食用。

3.衣櫃裡留一條20歲穿的牛仔褲

https://www.instagram.com/p/Co390yRrio0

在身材管理方面，大神不僅在飲食方面下功夫，日常鍛鍊當然也是不可或缺！在他的衣櫃裡永遠都會留一條「20歲時穿的牛仔褲」，目的就在於要例行檢查自己是否變胖（笑），超前部署的舉動，也能在真的變胖之前就先做好飲食、運動的調配。而他也會在日常裡加入一些簡單容易的鍛鍊，像是走樓梯時，一次踩著兩個台階。

除了維持飲食的均衡、適當的運動量之外，充足的睡眠也是木村拓哉注重的一大要點，妞妞們趕緊把大神的身材保養法學起來吧！

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 木村拓哉, 保養, 身材管理

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