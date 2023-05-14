5對高顏值「韓星姐妹花」　Jessica、Krystal鄭氏姐妹紅遍全球

文／妞新聞

「長得漂亮的孩子旁邊，還是長得漂亮的孩子！」韓國演藝圈根本是美女盛產王國，從KPOP圈各女團門面擔當、韓劇高顏值演員到人氣模特兒，每個平台的「女神榜單」都上演超激烈競爭（笑），甚至還有根本「天生開外掛」的超犯規選手插隊，不只美貌超標，還從一出道就引爆全網關注，以下這幾對神基因親姐妹你必須好好認識一下！

高顏值韓星親姐妹介紹

1.張多雅＆張員瑛

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IZ*ONE出身、大勢女團IVE出道的張員瑛，一雙173CM大長腿、12頭身不科學漫撕比例，加上精緻五官、甜美笑容，讓她受封「真人迪士尼公主」成為第四代女團的神顏擔當之一，沒想到她的親姐姐也是臉蛋天才！？

▲張多雅。（圖／naver）

2001年出生、比張員瑛大3歲的「張多雅（장다아）」，在出道前就在居住的小區因為長得漂亮小有名氣，甚至很多人認為她會比妹妹早成為藝人，然而張員瑛正是在去姐姐的畢業典禮時被星探發掘的（笑），2023年張多雅正式簽入演員廠牌KINGKONG by STARSHIP，拍攝了為隱形眼鏡品牌Acuvue的廣告亮相，一樣擁有甜姐兒笑容，但五官更為氣質、古典的她，被網友大讚：「是演員臉！」

2.鄭秀妍＆Krystal

https://www.instagram.com/p/CmiSQdQLUDn

講到韓星姐妹花，當然少不了大名鼎鼎的「鄭氏姐妹」啦！少女時代出身的Jessica鄭秀妍（潔西卡）以及f(x)的Krystal鄭秀晶在2000年時逛百貨公司被星探挖到，兩人相繼進入SM娛樂擔任練習生，以前後輩女團接力出道，兩人甚至還受封「韓國的歐森姐妹」，打造了一檔專屬節目《Jessica & Krystal》。

▲Jessica與Krystal。（圖／IG@jessica.syj、@vousmevoyez）



Jessica可冷豔、可甜美的外型，前陣子因為參加《乘風破浪的姐姐3》再度爆紅，而Krystal則是在戲劇圈持續耕耘，相較姐姐的精緻名媛風，Krystal私下走帥氣文青路線，是各有風格的美女啊！

3.李侑菲＆李多寅

▲李侑菲、李多寅是今年話題度最高的姐妹花。（圖／naver）



2023年話題度最高的姐妹花非這對莫屬！擁有水靈大眼、可愛精緻的童顏、透光牛奶肌的韓星「李侑菲」以《善良的男人》宋仲基的妹妹打出知名度、除了在《皮諾丘》、《朝鮮驅魔師》、《柔美的細胞小將》中有亮眼表現，還曾搭檔李準基擔綱《夜行書生》中的女主角，同樣是演員的妹妹「李多寅」，也因為是李昇基的老婆引爆關注。

▲（左）李侑菲、（右）李多寅。（圖／IG@yubi_190、@xx__dain）



與外型可愛、穿搭時髦大膽的李侑菲不同，李多寅自2014年出道以來都走古典小姊姊路線，柔和的五官、清新氣質光看氛圍姐妹倆大不同，李侑菲也曾上節目大讚妹妹是「比較氣質的類型」！

4.孔升妍＆定延

▲孔升妍＆定延。（圖／naver）



演員孔升妍與TWICE成員定延是知名的跨領域親姐妹，兩人不只曾一起出演綜藝《我們是兄弟》，還在2016年合體擔綱SBS音樂節目《人氣歌謠》的MC，在韓國演藝圈以好感情廣為人知，先前因為身體因素暫時中斷活動的定延，當時搬出宿舍後，就是與姐姐一起生活、互相照顧彼此。

▲孔升妍、TWICE定延。（圖／IG@0seungyeon、@ twicetagram）



常常公開為彼此新作品獻上應援的姐妹花，雖然同樣擁有精緻臉蛋，卻也是完全不同風格，姐姐孔升妍五官氛圍很有氣質，完全是溫柔大姐姐系，而妹妹定延則是「短髮帥氣路線」，兩人的合照看起來超美好！

5.李彩演＆李彩領

▲李彩演與李彩領。（圖／naver）

從小被關注到大的姐妹花，就是這組了！李彩演與李彩領在2013年組隊參賽國民選秀節目《K-pop Star 3》，小小年紀就有高超舞技、過人舞台魅力，讓這對小姐妹受封「完全彩姐妹」，之後一起加入JYP娛樂成為旗下練習生，之後分道揚鑣分別以限定團IZ*ONE、女團ITZY出道。

▲（左）李彩演、（右）ITZY彩領。（圖／IG@chaestival_、@itzy.all.in.us）



舞蹈實力超強的兩人，在隊內都有精彩的舞蹈表現，姐姐彩演SOLO出道走帥氣微辣路線，妹妹彩領則是以牛奶肌膚、軟萌氛圍狂圈粉絲，什麼時候才能再看到彩姐妹合體熱舞呢？

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