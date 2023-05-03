韓韶禧揭露「新身份」早有跡象！　擠下Krystal成小CK新代言人

記者王則絲／台北報導

女星韓韶禧日前曝光的私服造型與機場穿搭中，都能發現來自CHARLES & KEITH的平價單品，原來這早就是代言的前奏！CHARLES & KEITH（簡稱小CK）近日宣布韓韶禧成為2023年秋冬全球品牌代言人，正式接替上一任代言人Krystal（鄭秀晶），並釋出首波形象照，身穿迷你牛仔裙的韓韶禧，甜辣氣息令人無法招架！

▲韓韶禧宣布成為CHARLES & KEITH秋冬全球品牌代言人。（圖／品牌提供）



韓韶禧日前在機場穿搭與私服中，皆背上了CHARLES & KEITH今年春夏的Petra 微笑肩背包，看得出她私下對這款手袋的喜愛，不過原來種種跡象都是成為代言人的前奏！

▲韓韶禧早就背著CHARLES & KEITH包款趴趴走，成為代言人早有跡象。（圖／翻攝自IG）



CHARLES & KEITH宣布韓韶禧成為2023年秋冬全球品牌代言人，以迷你牛仔洋裝出鏡首波形象，腳下搭配Ilsa厚底羅馬涼鞋，營造她招牌的甜辣風格，未來韓韶禧將擔綱演繹秋冬形象大片，於第三季正式揭幕，粉絲們可以好好期待一番。

▲Haerin成為Dior全球珠寶、時裝與美妝品牌大使。（圖／Dior提供）



韓風威力不減，不只CHARLES & KEITH熱愛邀請韓星代言，眾多精品也對時下當紅的K-Pop明星們爭搶不休。怪物女團NewJeans成員Haerin於近日宣布成為DIOR全球珠寶、時裝與美妝品牌大使，並列「人間DIOR」Jisoo；如今全團成員手上都握有一線精品代言，包括Hanni率先任命為GUCCI大使，混血成員Danielle拿下Burberry品牌大使頭銜，全團年紀最小、剛過15歲生日的Hyein為LOUIS VUITTON大使，而Minji則是被香奈兒相中擔任品牌大使。