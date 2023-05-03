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小S與大女兒Elly默契曬暗黑皮衣造型！「同款外套」長腿線條神複製

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記者鮑璿安／台北報導

紐約設計師品牌Alice + Olivia鮮明色系印花是品牌主打亮點，其實最近更吹起簡潔、黑色系的皮革外套風潮，是衣櫥內非常值得投資的單品。連小S徐熙娣以及大女兒Elly 許曦文都穿上同款皮衣示範母女檔搭配，帶出一雙長腿線條，是可柔可剛的新選擇，不分年齡都能駕馭。

▲小S徐熙娣以及大女兒Elly 許曦文 。（圖／翻攝自IG@stylingbyscarlettyeh）

▲小S徐熙娣穿著Alice + Olivia DENNY黑色雲朵皮革西裝外套 。（圖／翻攝自IG@stylingbyscarlettyeh）

▲小S徐熙娣以及大女兒Elly 許曦文 。（圖／翻攝自IG@stylingbyscarlettyeh）

▲小S大女兒Elly 許曦文 。（圖／翻攝自IG@stylingbyscarlettyeh）

小S徐熙娣在錄製節目時穿著Alice + Olivia DENNY黑色雲朵皮革西裝外套，採用寬大的西裝外套廓形，打造率性風格，更能夠呈現出下衣失蹤的視覺效果，一雙筆直長腿脫穎而出。恰好Elly許曦文也在美照中穿上同款單品，不同於媽媽的帥氣演繹，她在皮衣內搭Nicole+Felicia羽毛短裙，又是另一種華麗風格，遺傳自小S的長腿比例，讓網友相當驚艷。

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo穿著ALLSAINTS 經典款 Dalby 羊皮騎士皮衣 。（圖／翻攝自IGjtbc_hms）

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲Dalby 羊皮騎士皮衣 。（圖／品牌提供）

提到皮衣當然不能漏掉ALLSAINTS的經典款式，韓團BLACKPINK成員 Jisoo日前就以招牌氣質風格駕馭品牌熱門Dalby 羊皮騎士皮衣，獨特之處在於修身短版剪裁，可俐落修飾腰身曲線，加上個性的金屬拉鍊設計增添記憶點，Jisoo更衣紅色碎花洋裝、牛仔褲的輕盈組合創造甜美火花。

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關鍵字：

小S, 徐熙娣, Elly, 許曦文

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